Lula reitera que los BRICS no aceptan la intromisión "de quien quiera que sea" tras las amenazas de Trump

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha vuelto este martes a condenar las amenazas arancelarias de su homólogo estadounidense, Donald Trump, a los países que decidan comerciar con los BRICS, y ha reiterado que no aceptarán la intromisión de nadie, "sea quien sea", en sus asuntos de soberanía. "No aceptamos ninguna queja contra la reunión de los BRICS. No estamos de acuerdo cuando el presidente de Estados Unidos insinuó que va a imponer aranceles a los BRICS", ha dicho durante su encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi, quien asistió este fin de semana a la cumbre del bloque en Río de Janeiro. "Somos países soberanos. No aceptamos la intromisión de quien quiera que sea en sus decisiones, ni en la forma en la que tratamos a nuestros pueblos y defenderemos el multilateralismo", ha enfatizado Lula, quien ya en la víspera sugirió a Trump que se ocupara de sus asuntos. "No me parece muy responsable que un presidente de un país del tamaño de Estados Unidos ande amenazando al mundo por internet", afeó Lula durante la cumbre de los BRICS, en respuesta a un Trump que anunció tasas de hasta el 10% para aquellos países que se alinearan comercialmente con el bloque. Antes que Brasil, China y Rusia --que junto a India y Sudáfrica fundaron los BRICS-- rechazaron las amenazas del presidente de Estados Unidos, recordando que forman parte de un bloque económico que busca cooperar y no llevar a cabo ningún tipo de medida en contra de terceros países.