Lula reúne a ministros y autoridades durante cuatro horas para responder a los aranceles de Washington

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha mantenido este domingo una reunión prolongada hasta las cuatro horas con responsables de múltiples ministerios, del Banco Central y del Senado para discutir la respuesta del país a los nuevos aranceles impuestos por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, basados en buena parte en el juicio por intento de golpe de Estado al exdirigente Jair Bolsonaro. El encuentro se produce en un momento en que el Gobierno brasileño trabaja sobre la edición de un decreto sobre la reprocidad arancelaria que detallará los criterios para la respuesta de Brasilia y dará forma a las eventuales negociaciones, según ha recogido el portal brasileño de noticias brasileño UOL. Al Palacio de la Alvorada, residencia oficial del presidente de Brasil, han acudido: los ministros de Agricultura, Carlos Fávaro; de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann; de Hacienda, Fernando Haddad; el vicepresidente de Brasil y responsable de la cartera de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin; la 'número dos' del Ministerio de Exteriores, Maria Laura da Rocha; el portavoz presidencial, Sidônio Palmeira; la secretaria de la Casa Civil --similar al Ministerio de Presidencia--, Miriam Belchior, y el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo. Uno de los objetivos de Brasil, en paralelo a la negociación de los aranceles, es encontrar nuevos mercados para sus productos, tal como han apuntado desde la Presidencia, aludiendo a las exportaciones clave para el país como el café, el petróleo o la carne, uno de los bienes cuya venta negoció Lula en un viaje con empresarios a Japón y Vietnam en marzo. Por su parte, Alckmin ha explicado en la inauguración de un viaducto en Sao Paulo, horas antes de la reunión, que el Gobierno va a "trabajar para revertir esta situación, porque esta tarifa no tiene sentido (y) perjudica también al consumidor estadounidense". "Entendemos que es inadecuada, que no se justifica", ha indicado, apuntando, como lo hacía Lula el jueves, a que recurrirán a la Organización Mundial del Comercio (OMC). "Estados Unidos tiene con nosotros un superávit en la balanza comercial, tanto de servicios como de bienes. Brasil no es un problema para Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit en su balanza. Y Brasil y Estados Unidos tienen una integración productiva", ha defendido el vicepresidente. "Tenemos 200 años de amistad con Estados Unidos. Por lo tanto, no se justifica y el mundo económico necesita estabilidad y previsibilidad", ha añadido. También el presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Luís Roberto Barroso, se ha manifestado al respecto, publicando una carta este domingo bajo el título "En defensa de la Constitución, de la Democracia y de la Justicia", en la que ha subrayado que, a diferencia de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985, actualmente "no se persigue a nadie (sino que) se hace justicia, basándose en las pruebas y respetando el debate". En la misiva, ha expuesto lo que ha defendido como una "reconstrucción serena de los hechos relevantes de la historia reciente de Brasil y" de la actuación del alto órgano judicial. "Las acciones penales en curso, por diversos delitos contra el Estado democrático de derecho, observan estrictamente el debido proceso legal, con absoluta transparencia en todas las fases del juicio. Sesiones públicas, transmitidas por televisión, acompañadas por abogados, por la prensa y por la sociedad", ha destacado, afirmando que "el Supremo juzgará con independencia y basándose en las pruebas. Si hay pruebas, los culpables serán responsabilizados. Si no las hay, serán absueltos. Así funciona el Estado democrático de derecho". Barroso ha concluido con un llamamiento a "aferrarnos a los valores y principios que nos unen: soberanía, democracia, libertad y justicia". "Al igual que las demás instituciones del país, el Poder Judicial está del lado de quienes trabajan en favor de Brasil y está aquí para defenderlo", ha argumentado. Las autoridades de Estados Unidos se han referido también al enfrentamiento arancelario con Brasil, que ha abordado el director del Congreso Nacional de Economía (NEC, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca, Kevin Hassett, en una entrevista concedida a la cadena ABC News en la que ha señalado que la toma de decisiones en este asunto "normalmente, no se trata de un país específico, pero con Brasil sí. Sus acciones han sorprendido al presidente en ocasiones y él se lo ha dejado claro". "Lo que he estado diciendo a la mayoría de los países es que realmente se trata de que pongamos en orden los aranceles, y creo que este arancel para Brasil es mucho más alto debido a la frustración del presidente con Bolsonaro", ha esgrimido Hassett, que ha mencionado la "ira y frustración" de Trump con respecto al juicio al expresidente ultraderechista en un intento por vincularlo al argumento de 'emergencia nacional' que la Casa Blanca ha utilizado para justificar sus aranceles en base a su déficit comercial con decenas de países en el mundo, aun no siendo el caso del sudamericano.