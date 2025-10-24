Lula, sobre la reunión con Trump: "Tengo todo el interés en demostrar que los aranceles fueron erróneos"

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado al término de su visita a Indonesia y dos días antes de su posible reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que defenderá los intereses de Brasil y demostrará con cifras que los aranceles impuestos por Estados Unidos "fueron erróneos".

"Tengo todo el interés y la voluntad de demostrar que los aranceles fueron erróneos. Quiero demostrarlo con cifras. El aumento de que Brasil fue gravado carece de fundamento", señaló aludiendo a que Estados Unidos "tiene un superávit de US$410.000 millones (352.967 millones de euros) con Brasil en 15 años".

Con todo, el mandatario brasileño se ha mostrado optimista acerca de las conversaciones en materia comercial con Trump: "Nuestro interés es contribuir a que todo salga de la mejor manera posible: que Brasil gane, que Estados Unidos gane. Pero, sobre todo, que ganen los pueblos brasileño y estadounidense".

Lula ha señalado que los aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas ya están haciendo efecto sobre la población estadounidense, por ejemplo, con productos como la carne o el café.

En la reunión del próximo domingo 26 de octubre, Lula ha prometido no vetar ningún tema, ni siquiera los relacionados con las sanciones estadounidenses contra funcionarios y el país por motivos políticos.

"También quiero hablar sobre las sanciones impuestas a los magistrados del Tribunal Supremo brasileño", apuntó.

La previsión es que Trump y Lula se reúnan en Kuala Lumpur el domingo aprovechando su participación en la 47ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Trump anunció la imposición de aranceles del 50% sobre los productos que procedan de Brasil para "enfrentar las recientes políticas" del Gobierno de Lula, en especial el procesamiento "por motivos políticos" del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.