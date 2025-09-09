Lula ve a regulador más cerca de conceder permiso para que Petrobras perfore en Foz do Amazonas
- 1 minuto de lectura'
BRASILIA, 9 sep (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló el martes que la agencia federal de medio ambiente Ibama está más cerca de conceder a Petrobras un permiso de perforación en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas.
"Queremos preservar la Amazonia no como algo intocable, sino para que pueda ser explorada, en el mar o en tierra, de la forma más responsable", dijo Lula, en una entrevista a la Rede Amazónica.
"Así que vamos a explorar en busca de petróleo. Lo que estamos haciendo es completar los pasos. Petrobras ya realizó la prueba (simulada), Ibama debe estar satisfecha con los resultados de la investigación, e Ibama nos dará ahora el permiso para realizar el primer experimento". (Por Lisandra Paraguassu. Editado en español por Javier Leira)
Otras noticias de Brasil
- 1
Milei y los clavos en el cajón equivocado
- 2
Decepción, bronca y preocupación en Pro por el castigo que sufrió Milei en las urnas bonaerenses
- 3
Jimena Cyrulnik: las vacaciones en España, la vuelta a la tele, su faceta diseñadora y la singular convivencia con su marido
- 4
Emilio Monzó criticó la falta de orden interno en el Gobierno y el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”