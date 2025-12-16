Lula vencería a sus principales rivales en elecciones de 2026, dice sondeo

SAO PAULO, 16 dic (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ganaría una posible segunda vuelta en 2026 contra el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, y el senador Flavio Bolsonaro, mostró el martes una encuesta de Quaest encargada por la correduría Genial.

* En un escenario de primera vuelta, Lula tendría el 41% de los votos, frente al 23% de Flavio Bolsonaro y el 10% de Freitas.

* Lula ganaría una segunda vuelta contra Flavio Bolsonaro 46%-36%.

* El presidente ganaría a Freitas por 45%-35% en una eventual segunda vuelta, según el sondeo.

* Quaest encuestó a 2.004 personas entre el 11 y el 14 de diciembre. La encuesta tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales en cualquier dirección. (Reporte de Eduardo Simoes; Escrito por Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)