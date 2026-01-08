Lula veta proyecto que habría reducido penas de Bolsonaro e implicados en ataques tras elecciones

BRASILIA, 8 ene (Reuters) -

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó el jueves en su totalidad un proyecto de ley que habría reducido la pena del expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado y de los implicados en los ataques a la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Lula firmó el veto durante una ceremonia para conmemorar el tercer aniversario de los ataques.

En un discurso pronunciado en la ceremonia antes de firmar el veto, Lula felicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) por juzgar a los acusados de intento de golpe de Estado en el país. (Reporte de Ricardo Brito. Editado en español por Javier Leira)