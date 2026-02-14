Lula viajará a India y Corea del Sur para hablar de IA y minerales

La primera parada será India, donde asistirá a una cumbre sobre Inteligencia Artificial y se reunirá con el primer ministro, Narendra Modi.

Al respecto, Eugˆnio Vargas García, funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, declaró: "Será la primera vez que un presidente brasileño participe en un evento global de alto nivel sobre Inteligencia Artificial".

En Nueva Delhi, se espera la firma de acuerdos estratégicos sobre tierras raras y minerales críticos, esenciales para la transición energética, así como una posible ampliación del acuerdo comercial con el Mercosur.

Posteriormente, la delegación viajará a Corea del Sur para reunirse con el presidente Lee Jae Myung y los directivos de importantes empresas locales.

El objetivo es fortalecer el comercio en sectores como la agricultura, la salud y la tecnología, con un plan de acción trienal. (ANSA).