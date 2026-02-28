Lula visita zona de Brasil donde deslizamientos causaron 70 muertos

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, visitó el sábado las ciudades del sureste afectadas por las lluvias torrenciales, donde hay 70 personas fallecidas por los deslizamientos, y prometió ayuda.

Miles de personas quedaron sin hogar esta semana por el lodo en las ciudades de Juiz de Fora y Ubá, donde ciudadanos buscan a sus seres queridos bajo montones de barro y escombros.

Los bomberos informaron el sábado que todavía hay tres personas desaparecidas. La policía actualizó la cifra de muertes a 70, incluidos 13 niños.

Lula sobrevoló la zona del desastre antes de aterrizar para reunirse con residentes y funcionarios.

En una publicación en Instagram, dijo estar "profundamente conmovido por el dolor y el daño causado por las fuertes lluvias que golpearon la región".

"El gobierno de Brasil hará todo lo posible para ayudar a la población a reconstruir sus vidas", agregó. "No dejaremos a nadie solo en esta lucha".

El Instituto Nacional de Meteorología (INMET) de Brasil dijo a la AFP que algunas zonas del sureste están experimentando el febrero más lluvioso en años.

Las precipitaciones en Juiz de Fora, una ciudad montañosa de medio millón de habitantes, ya superó los 760 milímetros en febrero, más del triple de su promedio mensual.

La tragedia es la más reciente de una serie de desastres meteorológicos extremos en Brasil, desde inundaciones hasta incendios y sequías. Científicos han relacionado muchos de estos fenómenos con el calentamiento global.

El meteorólogo brasileño Carlos Nobre atribuyó los aguaceros inusualmente intensos al paso de un sistema de frente frío sobre el "muy cálido" océano Atlántico.

En 2024, más de 200 personas murieron y dos millones se vieron afectadas por inundaciones sin precedentes en el sur de Brasil.