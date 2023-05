Lula vuelve a criticar tasas altas, dice presidente b.central no tiene ningún compromiso con brasil

6 mayo (Reuters) - El presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacó el sábado en Londres el alto nivel de las tasas de interés y repitió que el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, no tiene ningún compromiso con Brasil.

Lula dijo a periodistas que su problema no es con la autonomía del Banco Central, sino con lo que llamó la "falta de compromiso" de Campos Neto.

"Este ciudadano (Campos Neto) no tiene compromiso conmigo, ¿tiene compromiso con quién? No tiene ningún compromiso con Brasil, tiene un compromiso con el otro gobierno que lo nombró", dijo Lula en una rueda de prensa tras asistir a la coronación del rey Carlos.

Las nuevas críticas de Lula se dan después de que el Banco Central decidiera el miércoles mantener la tasa Selic en el 13,75% anual, sin señalar un posible recorte futuro como han reclamado el presidente y otros miembros del Gobierno.

El Banco Central reiteró que no dudará en reanudar el ciclo de ajuste monetario si es necesario, aunque ponderó que un escenario de nuevas alzas de tasas es ahora "menos probable".

Lula repitió que no está de acuerdo con la política llevada a cabo por el Banco Central.

"Quien esté de acuerdo con la política de tasas de interés al 13,75% que la defienda públicamente, yo no estoy de acuerdo. No tenemos una inflación que justifique cualquier argumento para decir 'tenemos que mantener la tasas de interés alta porque no vamos a cumplir el objetivo'".

(Por Flávia Marreiro. Editado en español por Javier Leira)

Reuters