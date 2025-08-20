Lula y Macron hablan por teléfono sobre aranceles estadounidenses y el acuerdo Mercosur-UE

SAO PAULO, 20 ago (Reuters) - El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habló por teléfono el miércoles con su homólogo francés Emmanuel Macron, dijo el gobierno de Brasil en un comunicado, añadiendo que discutieron temas como los aranceles de Estados Unidos y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Lula expresó su oposición a los aranceles sobre los productos brasileños y los dos líderes se comprometieron a concluir las negociaciones sobre el tan esperado acuerdo entre el bloque sudamericano y la UE a finales de año, según la nota.

