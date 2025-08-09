Lula y Putin hablan por teléfono de Ucrania, cooperación entre países BRICS

BRASILIA, 9 ago (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, habló el sábado con Luiz Inácio Lula da Silva, con quien conversó sobre el conflicto en Ucrania, la cooperación entre los países en el grupo BRICS y el escenario político y económico internacional, informó el Palacio de Planalto en un comunicado.

Según el Gobierno brasileño, la conversación duró cerca de 40 minutos.

En la llamada telefónica, Putin compartió informaciones sobre sus discusiones en curso con Estados Unidos y los recientes esfuerzos por la paz con Ucrania, mientras que Lula subrayó que Brasil siempre ha apoyado el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.

Lula había hablado el jueves con el primer ministro de India, Narendra Modi, un día después de que el presidente dijera a Reuters que iniciaría una conversación en el grupo de países BRICS -que incluye a China, Rusia y Sudáfrica- sobre cómo lidiar con los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según la presidencia de Brasil, Lula y Putin discutieron el escenario político y económico internacional y hablaron sobre la cooperación entre los dos países. (Información de Lisandra Paraguassu en Brasilia y André Romani en São Paulo. Editado en español por Javier Leira)