Lula y Trump conversan sobre Junta de Paz y acuerdan encuentro en Washington

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó telefónicamente este lunes con su homólogo Donald Trump sobre la Junta de Paz presentada por el estadounidense y ambos acordaron además un encuentro en Washington, informó la presidencia brasileña.

Durante una llamada de 50 minutos, Lula propuso a Trump que su iniciativa de la Junta de Paz "se limite a la cuestión de Gaza y prevea un asiento para Palestina", según un comunicado de Brasilia.

Lula había acusado el viernes a Trump de querer ser "dueño" de una "nueva ONU" con la iniciativa lanzada en Davos por el magnate republicano con la pretensión de resolver los conflictos globales.