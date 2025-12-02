Lula y Trump conversaron sobre aranceles y lucha contra el crimen organizado

BRASILIA/SAO PAULO, 2 dic (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó por teléfono el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ambos hablaron sobre comercio, economía y lucha contra el crimen organizado, informó el palacio presidencial brasileño.

Lula agradeció a Trump su decisión de eliminar aranceles adicionales a las importaciones estadounidenses de productos brasileños, incluidos el café y la carne de vacuno, y añadió que Brasil busca avanzar en las conversaciones sobre productos aún gravados, dijo el palacio en un comunicado.

Durante la conversación de 40 minutos, Lula también destacó la urgencia de fortalecer la cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado internacional.

