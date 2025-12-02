Lula y Trump dispuestos a cooperar contra el crimen organizado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron que están listos para cooperar en el combate al crimen organizado durante una conversación telefónica este martes, según la presidencia brasileña.

Durante el diálogo, Lula "enfatizó la urgencia de fortalecer la cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado internacional" y Trump "resaltó su plena disposición a colaborar con Brasil y su total apoyo a las iniciativas conjuntas" con ese fin, según un comunicado.

Lula repasó las operaciones recientes que su gobierno llevó a cabo en Brasil para "asfixiar financieramente" a las organizaciones delictivas, y mencionó ramificaciones que operan desde el exterior.

El gobierno de Lula ha desplegado en los últimos meses varias operaciones contra el lavado de dinero y actividades contra las principales organizaciones criminales de Brasil, como el Primeiro Comando da Capital (PCC).

En agosto, la policía desmontó un gigantesco esquema de lavado de dinero, dirigido por el PCC, que operaba en la cadena productiva de combustibles y que habría blanqueado casi US$10.000 millones entre 2020 y 2024.

La llamada entre Lula y Trump, que duró 40 minutos, ocurre cuando Estados Unidos impulsa una intensa campaña militar de combate al narcotráfico, para la que envió al Caribe el portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma sin embargo que el objetivo de Estados Unidos es su derrocamiento.

Las maniobras frente a las costas de Venezuela dejaron hasta el momento 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 lanchas que según Washington transportaban drogas. Estados Unidos no presentó aún pruebas para sustentar que los blancos eran efectivamente narcotraficantes.

Trump reunió el lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, anunció la Casa Blanca.

Durante una conferencia de prensa en Johannesburgo, al término de la cumbre del G20, Lula había manifestado su preocupación por la presencia militar estadounidense en el Caribe, y dijo tener la intención de discutirlo con Trump.

No obstante, no hubo ninguna mención a Venezuela en el comunicado.

Ambos mandatarios acordaron volver a hablar "en breve" sobre las iniciativas conjuntas contra el crimen.

ll/app/val