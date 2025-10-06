LA NACION

Lula y Trump tienen primera llamada telefónica en “tono amistoso” (presidencia brasileña)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par estadounidense Donald Trump, hablaron p

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par estadounidense Donald Trump hablaron por primera vez por teléfono desde que el multimillonario volvió a la Casa Blanca, en un contexto de crisis entre ambos países, informó la presidencia brasileña.

Durante la conversación de "tono amistoso" y que duró "30 minutos", Lula pidió a Trump "la eliminación de los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas contra autoridades brasileñas", indicó el gobierno en un comunicado.

Una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos es objeto desde el 6 de agosto de un arancel de 50%, en represalia a una supuesta "caza de brujas" contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

