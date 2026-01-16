Lula y Von der Leyen celebran el acuerdo UE-Mercosur en la víspera de su firma

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saludaron el viernes el inminente acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea como un pacto clave para la prosperidad y el multilateralismo.

Luego de más de veinte años de negociaciones, el tratado se firmará el sábado en Asunción, Paraguay.

Tras sostener una reunión en Río de Janeiro, Lula, uno de los más férreos impulsores del tratado, dijo en una declaración conjunta a la prensa que el entendimiento entre ambos bloques es "muy bueno para el mundo democrático y para el multilateralismo".

Von der Leyen elogió el papel del mandatario izquierdista en las negociaciones y afirmó que el acuerdo "envía un mensaje contundente: este es el poder de la cooperación y la apertura. (...) Y así es como creamos verdadera prosperidad".

Ambos bloques representan juntos el 30% del PIB mundial y comprenden un mercado de más de 700 millones de personas.

La firma en Asunción contará con la presencia del presidente anfitrión, Santiago Peña, y el uruguayo, Yamandú Orsi. También se espera que acuda el argentino Javier Milei.

Lula no asistirá al encuentro. Según el gobierno brasileño, la firma fue inicialmente planificada como un evento a nivel ministerial y Asunción invitó a última hora a los presidentes.

Desde que volvió al poder en 2023, Lula ha sido un gran promotor de este acuerdo que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y abrirá apetitosos mercados para el gigantesco agronegocio brasileño.

Pero el pacto enfrenta la resistencia de agricultores y ganaderos de algunos países europeos, que se han movilizado en fuertes protestas contra la firma.

Estos sectores perciben con temor la llegada de productos de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos estrictas.

Pese a estos obstáculos, la UE aprobó el acuerdo el 9 de enero. El Consejo Europeo, que reúne a los gobiernos de los miembros, autorizó por medio de una votación a que la Comisión Europea avance con el tratado.

Cinco países votaron en contra: Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría.

La aprobación en el Consejo era el último paso previo a la firma conjunta entre ambos bloques que tendrá lugar en Paraguay.