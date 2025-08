Luna llena del 9 de agosto: el truco definitivo para fotografiar la luna con el móvil y que se parezca a lo que ves

MADRID, 6 Ago. 2025 (Europa Press) -

Hay noches en las que la luna aparece tan espectacular -enorme, brillante y casi mágica- que muchas personas intentan fotografiarla con el móvil con la esperanza de capturar su belleza. Sin embargo, el resultado suele decepcionar: la imagen se ve borrosa y no se parece en nada a cómo luce en persona. Con la próxima luna llena -luna de Esturión-- prevista para este sábado 9 de agosto, ha salido a la luz un truco que promete cambiar eso. El fotógrafo Marcos Arjona (@arjonaa33 en TikTok) lo explica en un vídeo-tutorial donde resume los pasos clave para conseguir una imagen nítida y fiel a lo que se ve a simple vista, con un método que promete marcar la diferencia entre una foto decepcionante y una captura espectacular.

CÓMO HACER UNA BUENA FOTO DE LA LUNA CON EL MÓVIL Según explica Arjona, lo primero es colocar el móvil en un trípode o una superficie estable para evitar cualquier movimiento. Luego, recomienda acceder a la app Expert RAW y activar el modo de astrofotografía (disponible en modelos Samsung como S22, S23, S24 y S25, además de los Ultra, Fold y Flip). Esta opción permite realizar fotografías de larga exposición, clave para capturar más luz y detalle. En su caso, utilizó un Samsung S25, pero aclara que este tipo de imágenes ya las conseguía antes con un modelo antiguo: "Solo hace falta elegir una velocidad de obturación más larga, que es como decir que el teléfono hace la foto durante más tiempo para captar más luz y así poder ver las estrellas".

Si tu dispositivo Samsung no tiene instalada la app, puedes buscarla en la Galaxy Store (no en Google Play). Una vez descargada, entra en la configuración (los cuatro puntos en la esquina inferior derecha > engranaje de ajustes > "Expert RAW Labs") y activa el modo de astrofotografía. ¿Y si no tienes un Samsung? También puedes probar a ajustar manualmente la exposición larga desde la app de cámara que uses, siempre que lo permita tu dispositivo. "Este resultado se puede conseguir en cualquier teléfono haciendo una foto de larga exposición", asegura Arjona.

CUÁNDO SERÁ LA LUNA LLENA DE AGOSTO Y POR QUÉ SE LLAMA "DE ESTURIÓN"? La luna llena será visible el sábado 9 de agosto y alcanzará su punto máximo a las 09:55 horas, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). En España, el mejor momento para observarla será durante la noche del viernes al sábado, si el cielo está despejado. Además, esta luna también recibe el nombre de "Luna de Esturión", una denominación que proviene de los pueblos nativos de Norteamérica. Según explica National Geographic, durante el mes de agosto los esturiones -peces fundamentales para estas comunidades- eran más abundantes y fáciles de capturar en los Grandes Lagos. Esta tradición forma parte de un calendario simbólico que otorga un nombre especial a cada plenilunio del año según las actividades estacionales.

Aunque el fenómeno astronómico solo dure unas horas, esta luna llena de agosto es una excusa perfecta para mirar al cielo, disfrutar del espectáculo y, de paso, poner a prueba nuestra habilidad fotográfica con el móvil.