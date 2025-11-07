Luna y antorcha

Ya la pisamos todos, al menos de manera vicaria, a través de aquel “pequeño paso para un hombre y gran salto para la humanidad” que realizó Neil Armstrong junto a Buzz Aldrin (que fotografió sus propias huellas y, al hacerlo, consagró uno de los íconos más pregnantes del siglo XX). Mientras China, Japón e India vienen realizando expediciones no tripuladas, el proyecto Artemis de la NASA se propone volver a llevar presencia humana al árido paisaje lunas, con el sueño de que eso sea un atajo para futuras misiones a Marte. Pero no por muy visitado nuestro satélite ha perdido su hechizo. Aquí la tenemos: la súper Luna de esta semana, capturada junto al Portador de la Antorcha de Hannover. Lejos (¿o no tanto?) de la carrera por el próximo alunizaje, resuena el haiku de Dakotsu lida: “Luna llena/se oprime el corazón/cuando pasa el crepúsculo”.