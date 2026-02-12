Lundin Gold invertirá US$100 millones en exploración en Ecuador durante 2026

Por Alexandra Valencia

LOS ENCUENTROS, Ecuador, 12 feb (Reuters) - La canadiense Lundin Gold apuesta por una agresiva campaña de exploración en Ecuador con una inversión de US$100 millones en 2026 para extender la vida útil de la mina Fruta del Norte y buscar otros depósitos minerales, dijeron ejecutivos, en momentos en que el precio del oro se mantiene alto.

La inversión busca impulsar los esfuerzos de exploración, añadiendo unos 133.000 metros de perforación en sus concesiones en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, informaron los ejecutivos a la prensa esta semana durante un recorrido por la mina, ubicada en la parroquia Los Encuentros.

La principal apuesta de Lundin Gold es explorar las zonas cercanas a la mina Fruta del Norte para aumentar las reservas existentes, que actualmente suman 5,54 millones de onzas de oro y la identificación de nuevos depósitos para la perforación, en un proyecto de tres años que comenzó en 2025.

"Para expandir la vida útil tenemos siete máquinas al interior de la mina y otras 11 que están en superficie, principalmente para generación de recursos, de nuevos depósitos", explicó María Eugenia Rodríguez, gerente de exploración de Fruta del Norte.

"Conocemos una parte que es Fruta del Norte, el depósito que es de clase mundial, pero hay otro tipo de mineralización presente aquí en una zona bastante rica en otro tipo de depósitos que recién ahora estamos empezando a explorar", añadió a periodistas.

Ecuador tiene abundantes reservas minerales, pero se ha quedado detrás de otros países andinos como Perú y Chile en el desarrollo de la minería a gran escala, debido a la oposición de las comunidades locales, decisiones judiciales que buscan frenar el desarrollo de los proyectos y continuos cambios en las leyes para regular la actividad.

"Es uno de los programas más ambiciosos a nivel regional y el más grande de nuestra historia", dijo Juan José Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold.

Los precios del oro han alcanzado máximos históricos recientemente, impulsados por las tensiones geopolíticas y los cambios en la política monetaria mundial.

J.P. Morgan anunció la semana pasada que espera que el oro alcance los US$6.300 por onza para finales de 2026, a medida que continúa la demanda de los bancos centrales y los inversores.

Fruta del Norte, la primera mina subterránea que opera en Ecuador, arrancó su producción a fines de 2019 con una vida útil inicial de 12 años. Las nuevas perforaciones comenzaron en una zona cercana a la mina, que en 2025 produjo cerca de 500.000 onzas de oro y prevé hasta US$1.800 millones en exportaciones de concentrado de oro y barras doré.

Las plataformas de exploración operan bajo estrictos lineamientos ambientales para minimizar su impacto, dijeron los ejecutivos. Las expectativas de la compañía es encontrar cobre durante esta campaña de perforación.

"Las campañas de exploración que estamos implementando nos han permitido en un corto tiempo hacer descubrimientos interesantes alrededor o cerca de Fruta del Norte de pórfidos de cobre", añadió el ejecutivo. "Nuestro objetivo es seguir invirtiendo en exploración, esto toma tiempo, y seguir descubriendo el potencial que tienen estos pórfidos".

Lundin Gold espera producir entre 475.000 onzas y 525.000 onzas de oro al año de 2026 a 2028. La producción anual prevista coincide con la estimación que la empresa había facilitado el año pasado para el periodo 2025-2027.