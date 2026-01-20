Lutnick espera que crecimiento EEUU en primer trimestre supere 5%; advierte a UE contra represalias

DAVOS, Suiza, 20 ene (Reuters) - El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijo el martes que espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto en su país supere el 5% en el primer trimestre de 2026 y añadió que sus tasas de interés son demasiado elevadas y están frenando un crecimiento más fuerte. Lutnick también advirtió a la Unión Europea en contra de tomar represalias por la amenaza de aranceles del presidente Donald Trump en el marco de su ofensiva por obtener el control estadounidense de Groenlandia.

"Nuestras tasas deberían ser mucho más bajas para que nuestra economía pueda finalmente florecer. Creo que el PIB crecerá más de un 5% este trimestre y eso es una economía estadounidense de US$30 billones", dijo en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. "Y si las tasas fueran más bajas, nos verían llegar al 6%. Nos estamos frenando nosotros mismos", dijo Lutnick durante una mesa redonda en el evento de la estación de montaña suiza. Lutnick, cuya agencia supervisa la Oficina de Análisis Económicos, que elabora los datos del PIB estadounidense, dijo que sus perspectivas son una opinión personal, mucho más optimistas que las del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó en Davos que espera un crecimiento real del PIB de entre el 4% y el 5% este año. El Fondo Monetario Internacional pronosticó el lunes un crecimiento del PIB real estadounidense del 2,4% para 2026, lo que supone una mejora de 0,3 puntos porcentuales respecto a la estimación de octubre, debido a la continua fortaleza de la inversión en inteligencia artificial y a unas perspectivas arancelarias más benignas.

La relativa paz comercial podría romperse, sin embargo, por la amenaza de Trump de imponer aranceles a los países que se resistan a una toma de Groenlandia y las posibles represalias de la UE. Si el bloque procede con tales represalias, dijo Lutnick, "entonces volveremos a la escalada arancelaria del ojo por ojo". Lutnick dijo que se hicieron amenazas similares cuando Trump impuso por primera vez aranceles a los productos de la UE el año pasado, pero las dos partes acordaron un pacto comercial. Predijo un resultado similar esta vez, diciendo: "Si vamos a tener un lío, que así sea. Pero sabemos dónde va a acabar. Acabará de forma razonable".

(Reporte de David Lawder, Chris Thomas y Shubham Kalia; editado en español por Carlos Serrano)