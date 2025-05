Luto en cannes por la muerte de una periodista palestina en un ataque aéreo en gaza

Por Hanna Rantala y Francesca Halliwell

CANNES, Francia, 15 mayo (Reuters) - La comunidad cinematográfica de Cannes lloró a la periodista palestina Fatima Hassouna el jueves por la noche, con las salas llenas para ver el documental sobre su vida en Gaza.

"Ella solía decir que esto pasaría", recordó la directora Sepideh Farsi antes de la proyección de "Put your soul on your hand and walk" ("Ponte el alma en la mano y camina") en la ciudad turística de la Costa Azul francesa.

"Y pasó. No está aquí pero está presente, no han conseguido derrotarla", dijo Farsi, con la voz entrecortada.

Hassouna, de 25 años, estaba decidida a acudir al Festival de Cannes para ver el documental a pesar de las dificultades que planteaba el bloqueo israelí, dijo Farsi a Reuters antes de las proyecciones.

Estaba "radiante de alegría" el día que supo que la película había sido seleccionada, añadió Farsi. Al día siguiente, Hassouna murió en un ataque aéreo israelí contra su casa.

Su muerte llevó al festival, habitualmente apolítico, a emitir un comunicado en el que la lamentaba como una de las "demasiadas víctimas de la violencia" en la región.

"Aunque una película es poca cosa ante semejante tragedia", su proyección en el marco del programa de cine independiente ACID es una forma de honrar a la periodista, dijo el festival el mes pasado.

NO MIRAR HACIA OTRO LADO Las proyecciones coinciden con el "Día de la Nakba" -cuando los palestinos conmemoran la pérdida de sus tierras tras la guerra de 1948 en el nacimiento del Estado de Israel-, mientras las operaciones militares israelíes en Gaza y Cisjordania ocupada han vuelto a desplazar a cientos de miles de personas.

La guerra ha destruido grandes franjas de Gaza y ha obligado a la mayoría de los más de 2 millones de personas que viven allí a desplazarse varias veces, aferrándose a tiendas de campaña o casas bombardeadas y otros refugios improvisados.

Farsi dijo que estaba haciendo todo lo posible para llevar la película y la exposición de las fotos de Hassouna, que documentan la vida en Gaza en medio de la guerra, al mayor número de personas posible.

"Los que querían mirar hacia otro lado quizá se enfrenten ahora a su sencillez, a su fuerza, y ahora se ha ido, y lo saben", dijo la directora nacida en Teherán.

El ejército israelí dijo en un comunicado el jueves que había atacado a un militante en la ciudad de Gaza durante la noche del 16 de abril.

"Antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles, incluyendo el uso de municiones precisas, vigilancia aérea e inteligencia adicional", dijo. (Hanna Rantala, Francesca Halliwell y Miranda Murray en Cannes y Maytaal Angel en Jerusalén. Edición de Sandra Maler, Editada en español por Juana Casas)