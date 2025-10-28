Luto oficial, minutos de silencios, vigilias o marchas con velas: los pueblos de la dana recuerdan a sus víctimas

VALÈNCIA, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los pueblos de la dana recordarán este miércoles, cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia, a las 229 víctimas mortales que dejaron las riadas con la declaración de luto oficial en sus municipios, minutos de silencio a las 12.00 horas y varios actos de recuerdo y marchas con velas.

Uno de los actos más destacados es una marcha silenciosa convocada por los Comités Locales y el Acord Social Valencià que recorrerá, a partir de las 18.00 horas, pueblos afectados para confluir al final en la plaza de la Xapa en Benetússer. A las 18.00 horas, una de ellas saldrá de Albal, en la calle Luis Arnua, y a las 19.00, una segunda desde La Torre/Sedavía en la avenida Real de Madrid.

Municipios como Catarroja, Paiporta, Benetússer, Albal, Alfafar, Aldaia o Torrent, en la zona cero de la dana, o en Chiva y Utiel, que fueron los primeros municipios en sufrir las consecuencias de las riadas han programado distintos actos, pero también se suman numerosas localidades de toda la Comunitat Valenciana como Paterna, Cullera, Burjassot o Alzira.

En Catarroja, donde fallecieron 25 personas, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, con izado de banderas, un trío de cuerda que sonará de 10.30 a 12.30, para detenerse a las 12.00 cuando tendrá lugar un minuto de silencio y la lectura de un manifiesto.

En la localidad de Torrent, con once víctimas mortales, la alcaldesa Amparo Folgado ha decretado mediante un Bando Oficial la declaración de luto oficial durante toda la jornada, con las banderas ondeando a media asta en todos los edificios públicos municipales, "como testimonio del dolor y la solidaridad de toda la ciudad con las familias de las personas fallecidas y desaparecidas durante aquel trágico episodio".

Asimismo, el Ayuntamiento ha convocado a toda la ciudadanía a participar en un minuto de silencio a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento, para rendir homenaje colectivo a las víctimas y expresar el acompañamiento a sus familiares y allegados.

En Paiporta, donde fallecieron 46 personas pero hasta 56 víctimas eran vecinas del municipio, una vigilia a las 19.30 horas les recordará en la explanada del Ayuntamiento, con tres minutos de silencio y la colocación de velas en su recuerdo. El consistorio también ha decretado tres días de luto, desde este martes y hasta el jueves.

En Chiva se ha convocado a la ciudadanía a un minuto de silencio a las 12.00 horas frente a la Casa Consistorial, con las banderas ondeando a media asta en todos los edificios municipales como "muestra de respeto y recuerdo hacia las personas afectadas y sus familias".

"El recuerdo de aquellos días sigue muy presente en nuestra memoria colectiva. Este gesto simboliza la unidad, la empatía y el compromiso de Chiva ante las adversidades", ha señalado el alcalde, Ernesto Navarro.

El Ayuntamiento de Utiel ha decretado dos días de luto oficial desde las 12.00 horas del día 29 de octubre hasta las 12.00 horas del día 31 de octubre.

A las 12 horas del día del aniversario se guardarán seis minutos de silencio en memoria de las personas fallecidas en la localidad en la Plaza del Ayuntamiento. En Benetússer, también de luto oficial, a las 12 horas se guardará un minuto de silencio y se inaugurará el mural 'La memoria del agua' del artista urbano Escif, con participación ciudadana para completar la obra. A partir de las 18.30 horas, habrá un acto de memoria a las víctimas de la barrancada con cirios en la Plaza del Ayuntamiento organizado por los Comités Locales para la Emergencia y la Reconstrucción. La localidad de Albal leerá a las 12 horas en la Plaza Jardín un manifiesto en honor a las víctimas y en agradecimiento a las víctimas, donde se guardarán tres minutos de silencio y habrá una ofrenda floral con crisantemos blancos y velas encendidas. Por la tarde, a las 18 horas, el recuerdo será a través de un concierto en el Parque San Carlos de Second Temps, para continuar con un recital de poesía de Noelia Pascual y la presentación del prototipo de escultura en honor a los voluntarios y víctimas por parte de su creadora, la artista Ana Bonora. Alfafar ha decretado este miércoles día de luto para "tener presente a todas las personas que perdieron la vida a causa de la dana". La localidad guardará un minuto de silencio a las 12 horas en su memoria y una misa a las 20 horas mientras que en Aldaia, a las 20 horas, saldrá una marcha desde el Pou de l'Aigua con lectura de manifiesto y minuto de silencio, convocada por la Asociación de afectados por la Dana de la localidad. El recorrido, con velas, transcurrirá desde Hernán Cortés (parada túnel Estación) al Ayuntamiento. En la ciudad de València, donde se celebra el funeral de estado por las víctimas, el Ayuntamiento de València ha declarado este miércoles día de luto oficial. Tres pedanías --La Torre, Castellar-l'Oliveral y El Forn d'Alcedo-- resultaron afectadas, con 17 de los fallecidos como consecuencia de este temporal.