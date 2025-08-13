Luto por muerte de Franco Cresci

Cresci es el sexto jugador con más partidos del Bologna, solo por detrás de Giacomo Bulgarelli (486), Tazio Roversi (459), Carlo Reguzzoni y Carlo Nervo (ambos 417) y Marino Perani (415).

"Con Tazio Roversi formó una extraordinaria dupla de laterales durante mucho tiempo, un punto clave del equipo durante la década de 1970. Contribuyó a que el club ganara dos títulos de la Copa Italia (1970 y 1974) y uno de la Copa de la Liga Italo-Inglesa (1970)", destaca Bologna.

El texto agrega que Cresci fue "un marcador puro, capaz tanto de lateral como de zaguero, querido por la afición rossoblú que hoy lo llora, fue un pilar de nuestro club".

"Bologna expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos sus seres queridos. Hemos perdido a uno de nuestros hijos más queridos en Franco", completa la nota del club. (ANSA).