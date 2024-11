Luxemburgo lanza su plataforma PCDS para garantizar la transparencia en las cadenas de suministro mediante la normalización de los datos circulares de los productos

Luxemburgo--(business wire)--nov. 26, 2024--

Como estructura neutral de propiedad mayoritaria del Estado luxemburgués, el Grupo de Interés Económico (GIE) "Terra Matters" lanzó su plataforma Product Circularity Data Sheet (PCDS), una solución SaaS que permite a las empresas crear, intercambiar y autenticar Fichas de Datos de Circularidad de Productos y garantizar la transparencia en las cadenas de suministro. Al normalizar los datos circulares, la plataforma está llamada a revolucionar las industrias y facilitar la adopción de principios de diseño ecológico en todo el mundo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20241125815314/es/

Jérôme Dierickx, CEO of Terra Matters (Photo: Business Wire)

"El lanzamiento de la plataforma PCDS posiciona a Luxemburgo como un actor clave en el movimiento global de la economía circular y muestra el enfoque innovador de la nación para resolver los retos de la sostenibilidad", comenta Lex Delles, Ministro de Economía de Luxemburgo. "La iniciativa muestra nuestro compromiso con el fomento de la economía circular y las soluciones innovadoras en Luxemburgo y mucho más allá de nuestras fronteras. La plataforma digital de datos de Terra Matters es una poderosa herramienta para implementar modelos de negocio circulares, codesarrollados con empresas europeas para cadenas de valor europeas y globales".

Basada en una asociación público-privada que incluye al Ministerio de Economía y a la Cámara de Comercio de Luxemburgo, Terra Matters se esfuerza por simplificar y promover la adopción generalizada del PCDS. La iniciativa tiene su origen en la "Circularity Dataset Standardization Initiative" de Luxemburgo, y condujo al desarrollo de la norma ISO 59040 que pretende estandarizar y autenticar los datos de la economía circular, facilitando las prácticas sostenibles a escala mundial.

Con el lanzamiento de la plataforma PCDS, Terra Matters se dispone a ampliar su impacto, ayudando a las empresas de todo el mundo a adoptar prácticas más circulares y destacando al mismo tiempo a Luxemburgo como faro de innovación en el ámbito de la sostenibilidad mundial.

"La esencia de Terra Matters es hacer que la circularidad sea accesible a todas las industrias garantizando que los datos en el ciclo de vida de los productos, y el potencial de reutilización, sean fiables y ampliamente accesibles", afirma Jérôme Dierickx, CEO de Terra Matters.

Publicado por el Ministerio de Economía de Luxemburgo

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20241125815314/es/

CONTACT: Para obtener más información, póngase en contacto con

Marie Vanderstichel

marie.vanderstichel@terramatters.net

621 509 369

Keyword: luxembourg europe

Industry keyword: software professional services environmental policy business environmental issues data management sustainability apps/applications technology state/local environment green technology public policy/government

SOURCE: Ministry of the Economy of Luxembourg

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 11/26/2024 04:48 am/disc: 11/26/2024 04:48 am

http://www.businesswire.com/news/home/20241125815314/es

AP