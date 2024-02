WEST BAY, Gran Caimán--(BUSINESS WIRE)--feb. 23, 2024--

La casa de subastas de bienes raíces de lujo Platinum Luxury Auctions ha anunciado otra oferta en la isla caribeña de Gran Caimán, Islas Caimán. El 7 de marzo de 2024, una residencia frente al mar por la que alguna vez se pidieron $12 millones ahora se venderá al mejor postor en una luxury auction ® en vivo sin reserva. En octubre de 2022, Platinum subastó una casa frente al mar en el barrio Savannah de Gran Caimán por aproximadamente $4,7 millones. La firma realizará la venta del 7 de marzo en asociación con Antonette Baptist del agente de capital Provenance Properties Cayman Islands, la filial exclusiva de Christie's International Real Estate en las Islas Caimán.

“Platinum continúa fortaleciendo sus relaciones con los principales agentes inmobiliarios y corredores de lujo del Caribe, como Antonette y el equipo de Provenance Properties”, dijo Trayor Lesnock, fundador y presidente de Platinum. “Esperamos agregar esta prístina propiedad frente al mar en Gran Caimán a nuestra lista de subastas de lujo exitosas en el Caribe hasta la fecha”.

La propiedad de tres niveles está ubicada en la comunidad boutique frente al mar de Stone Island Residences, un enclave residencial privado y cerrado desarrollado por Dart Enterprises, uno de los desarrolladores más grandes del Caribe y líder en desarrollo residencial de lujo en Gran Caimán.

La comunidad tiene una ubicación ideal y ocupa una pequeña isla en el puerto de Governors Creek, justo enfrente del club náutico y puerto deportivo de las Islas Caimán. Se encuentra a pocos pasos de Camana Bay y de la famosa playa Seven Mile. George Town, la capital y centro financiero de las Islas Caimán, está a solo 10 a 15 minutos al sur.

El propietario actual de la residencia trabajó con el desarrollador durante la construcción para crear una residencia única y personalizada dentro de la comunidad que ofrece cerca de 9500 pies cuadrados en 3 niveles habitables, con 5 dormitorios (más un 6.º convertible), 8 baños completos y un medio baño. El saldo de las residencias en el desarrollo es de aproximadamente 4500 pies cuadrados.

Curiosamente, la residencia aún no ha sido ocupada desde su finalización en 2020, aunque se mantiene en condiciones excepcionales. “Se ofrece como 'completamente nueva': ni una sola grieta, rasguño o abolladura”, afirmó Lesnock. El propietario también gastó $750.000 para amueblar la propiedad, y esos muebles (no utilizados) se incluirán en la venta.

Las características destacadas de la propiedad incluyen una piscina frente al mar con logia adyacente y cocina de verano, múltiples balcones, cocina gourmet con despensa, cine en casa, oficina y un elegante ascensor para todos los niveles.

Las comodidades de la comunidad de Stone Island incluyen una entrada privada, seguridad las 24 horas, embarcaderos privados, paseo marítimo frente al mar, parque infantil, piscina infinita, invernadero junto al agua y una casa club de lujo.

Los corredores y compradores interesados pueden echar un vistazo a la propiedad con cita diaria, entre las 11 a. m. y las 5 p. m. (hora local), desde ahora hasta el 6 de marzo. Las citas se pueden programar comunicándose con el gerente de proyectos de Platinum, James Smith, al +1 800.997.4235. Las fotografías, videos y documentos de diligencia de la propiedad también están disponibles en línea en CaymanLuxuryAuction.com.

Acerca de Platinum Luxury Auctions: Platinum Luxury Auctions creó el modelo luxury auction® para subastas de bienes raíces multimillonarias y posee los derechos de marca federal del término “luxury auction”. La casa de subastas con sede en Miami se especializa en la venta de propiedades multimillonarias en los EE.UU. y mercados internacionales selectos, y ha ofrecido propiedades en 33 estados y 14 países. El equipo de Platinum ha cerrado más de $1350 millones en ventas de subastas de lujo y ha consultado o asesorado a personas de alto y muy alto patrimonio sobre más de $3750 millones en activos inmobiliarios de lujo. PlatinumLuxuryAuctions.com.

