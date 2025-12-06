Luz Casal, o la cantante que rompe el molde de los estilos

Desde clásicos del cancionero latinoamericano como "Todo cambia" hasta títulos rockeros, la española Luz Casal mezcla registros en su nuevo álbum, una combinación que le va bien desde hace años y una manera, para ella, de "crecer" como artista.

Su último trabajo, "Me voy a permitir", incluye una decena de canciones, cinco nuevas y cinco versiones, algunas grandes clásicos, en su mayoría popularizados por mujeres.

Entre las adaptaciones, figuran el bolero "Bravo", que tanto interpretaron las cubanas Olga Guillot o Celia Cruz, el fado "Lágrima" de la portuguesa Amália Rodrigues, o la archiconocida "Todo cambia", siempre recordada con la voz de la argentina Mercedes Sosa.

"Las versiones son parte de mi universo como intérprete", dice Luz Casal a AFP en una entrevista en París durante la promoción en Francia del álbum, titulado "¡Bravo!".

Para la artista, de 67 años, ese proceso creativo supone "poder meterte en una historia que no has vivido pero que tienes la capacidad [...] de imaginarte la situación, sacarle todo el significado a cada palabra y transformarlo como si lo hubieras vivido".

Almodóvar

Pese a que en el inicio de su larga trayectoria, en los años 1980, la cantante gallega era conocida por sus canciones rock, su encuentro con el cineasta Pedro Almodóvar cambiaría para siempre su repertorio y su carrera.

Su versión de "Piensa en mí" en la película "Tacones lejanos" (1991) del director manchego la catapultó a nivel internacional y, a día de hoy, sigue siendo uno de sus temas más célebres.

La artista cuenta que cuando grabó el famoso bolero, en uno de los días "más felices" de su vida, se dijo saliendo del estudio junto al coproductor: "No sé cómo nos recibirá la gente, pero creo que hemos hecho un trabajo excelente".

Aunque admite que todavía no sabe qué tiene exactamente el tema para estusiasmar tanto, en ese momento sintió que "era algo excepcional".

Su colaboración con Almodóvar le brindó "la posibilidad de pensar en otros registros, en otros géneros", como los boleros, las rancheras o la "chanson" gala, y le abrió las puertas de muchísimos lugares, empezando por Francia.

Para ella, ampliar los tipos de música "es una manera de sentir que creces".

"Toneladas de esperanza"

En el nuevo álbum, el 17º de estudio, destaca "Nada es imposible", escrita por ella misma a partir de la historia de una joven española que, aunque padece siete enfermedades raras, "no deja de luchar", como dice la canción.

Este tema "te da toneladas de esperanza", cuenta la cantante, añadiendo que desde hace un tiempo siempre intenta que sus letras den la posibilidad de pensar que hay un futuro, algo positivo.

El tono recuerda, sin duda, que Luz Casal superó en dos ocasiones el cáncer.

En "Ella", una versión de "She" del francés Charles Aznavour, canta con Carla Bruni, la mujer del expresidente galo Nicolas Sarkozy, en la que pensó en un primer momento para adaptar uno de sus temas.

"Carla tiene esa voz tan sensual y tan diferente a la mía que ha sido una colaboración inesperada y de la que francamente estoy muy satisfecha", afirma.

En otra canción, "El blues de la cebolla", la artista se muestra más reivindicativa, en clave feminista.

"No dejaré nunca de ser reivindicativa, como no dejaré nunca de ser una persona rebelde de carácter, porque creo que las cosas siempre pueden mejorarse", zanja.

es/jvb