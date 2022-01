Luz verde de la ESA para construir el buscador de Tierras PLATO

La ESA ha dado luz verde para construir los modelos de vuelo de la nave espacial y la carga útil científica para la misión PLATO de búsqueda de gemelos de la Tierra orbitando estrellas como el Sol.

La revisión de hitos críticos concluyó el 11 de enero. Esto significa que ahora puede comenzar la producción del hardware para el sistema de este nuevo telescopio espacial, cuyo lanzamiento está previsto en 2026.

Esta evaluación crítica confirma que el segmento espacial completo, que incluye tanto la plataforma de la nave espacial como la carga útil científica, se encuentra en un nivel técnico maduro. "Las interfaces entre la nave espacial y la carga útil funcionan y el cronograma para la producción de la carga útil, específicamente la producción de las 26 cámaras individuales, es firme", explica en un comunicado Heike Rauer de DLR, el Centro Aeroespacial Alemán, que desarrolla partes de la misión.

Esto asegurará la capacidad operativa de la nave espacial. PLATO (PLAnetary Transits and Oscillation of Stars) se lanzará en 2026 y buscará, detectará y caracterizará planetas similares a la Tierra en particular, especialmente aquellos que orbitan estrellas similares al Sol.

La nave espacial en sí está siendo construida por un consorcio industrial que incluye a la empresa alemana OHB System AG, Thales Alenia Space de Francia y RUAG Space de Suiza. El próximo 'hito' para PLATO, que tendrá lugar en 2023, será la Revisión crítica de diseño, durante la cual se verificarán todos los detalles de toda la nave espacial antes de fabricar y ensamblar el modelo de vuelo.

Tras el lanzamiento, actualmente programado para fines de 2026, PLATO viajará al segundo punto de Lagrange (L2) del sistema Sol-Tierra, que se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Aquí también es donde el Telescopio Espacial James Webb (JWST), lanzado el 25 de diciembre pasado, tiene su destino.