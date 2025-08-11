Luz verde de la federación española a la disputa del Villarreal-Barcelona en Miami

La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este lunes que ha dado luz verde para elevar la petición a UEFA y FIFA de deslocalizar el partido liguero Villarreal-Barcelona del Estadio de la Cerámica al Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre.

"La RFEF dará traslado a UEFA y FIFA de la solicitud para la disputa de un partido de Primera División en Miami", señaló el organismo federativo en un mensaje en sus redes sociales.

La solicitud la han realizado Barcelona y Villarreal "para la celebración del partido correspondiente a la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos", prosiguió la federación.

"Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la Real Federación Española de Fútbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA", detalló el organismo en un comunicado.

Según la prensa española, si la UEFA concede el permiso, la FIFA tendrá la última palabra para que se organice el encuentro en tierras estadounidenses, una propuesta que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, persigue desde hace tiempo.

La celebración de un partido oficial de campeonato en el extranjero sería una novedad mundial, aunque numerosas competiciones, como las Supercopas de España, Italia y Francia, ya se han deslocalizado fuera del territorio de sus respectivas federaciones.