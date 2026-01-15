Luz verde de Trump a chips de Nvidia para China provoca críticas de legisladores y exfuncionarios

Por Alexandra Alper

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Legisladores y exfuncionarios estadounidenses cuestionaron el miércoles la decisión del presidente Donald Trump de permitir a Nvidia vender sus segundos chips de inteligencia artificial más potentes en China, argumentando que la medida erosiona la ventaja de Estados Unidos en el sector y amenaza con mejorar al ejército de Pekín. El martes, la administración Trump dio luz verde formal a las ventas a China de los chips H200 de Nvidia, poniendo en marcha una norma que probablemente pondrá en marcha los envíos pese a las profundas preocupaciones entre los más críticos con China en Washington. Matt Pottinger, quien se desempeñó como asesor principal de Asia de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, dijo en una audiencia en el Congreso que el Gobierno está en el "camino equivocado" y que su decisión de permitir las ventas de chips dañará su objetivo de ganar la carrera de la IA.

Vender los H200 a China "sobrealimentará la modernización militar de Pekín, mejorando las capacidades en todo, desde armas nucleares hasta guerra cibernética, drones autónomos, guerra biológica y operaciones de inteligencia e influencia", comentó. "El Congreso debe poner coto a este error para que no pueda repetirse". Algunos legisladores republicanos se hicieron eco de sus preocupaciones, sin condenar de forma explícita el cambio de política.

"Roban mucha propiedad intelectual a este país, así que no tenemos por qué vendérsela", dijo el congresista Michael McCaul, sin referirse específicamente a los H200. Los temores de seguridad nacional en torno al acceso de Pekín a los chips de IA estadounidenses llevaron a la administración Biden a prohibir la venta de los preciados semiconductores a China.

Un portavoz de Nvidia dijo que "Estados Unidos siempre debería querer que su industria compita por negocios comerciales examinados y aprobados, apoyando empleos reales para estadounidenses reales".

(Editado en español por Carlos Serrano)