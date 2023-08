El nuevo campeón del mundo de 100 metros, el estadounidense Noah Lyles, que confía en mantener también su título de 200 metros en Budapest, dijo que no cambiaría su éxito de este domingo "por nada en el mundo" después de "un largo camino" para llegar a él.

Estas son las declaraciones más destacadas de Noah Lyles en su conferencia de prensa después del título:

Pregunta: ¿Cómo pudo acelerar así en el final de la carrera?

Respuesta: "Fue un Noah Lyles puro. Quería mantener el contacto hasta los 60 metros y luego simplemente tenía que hacer lo que tenía que hacer. Creo en mí en los finales de la carrera. Este título en los 100 metros ha supuesto un largo camino. (...) Para esta carrera he tenido que creer en mí hasta tal punto que podía parecer un loco. No lo cambiaría en este momento por nada del mundo. Ha sido duro conseguirlo, nadie me ha regalado nada".

P: ¿Piensa poder lograr el doblete 100-200 metros?

R: "El año 2022 me mostró que era posible (título mundial en 200 m, mientras probaba en los 100 metros en diversas reuniones). Comencé a trabajar los 100 metros sin que eso afectara a mi rapidez en los 200 metros. Eso me permitió concentrarme esta temporada en los 100 metros. Trabajando los 100 metros voy a mejorar mi primera mitad de carrera en los 200 metros. Intentar el doblete es importante para mí porque quería probar que soy el más rápido. Estaba seguro de ello, pero para demostrarlo tenía que ganar los 100 metros. La gente verá este año como habré ganado los 100, 200 y el 4x100 metros, y ese será el inicio de una era".

P: Ha declarado que ve posible batir el récord del mundo de 200 metros de Usain Bolt (19.19 en 2009), pero no tan posible el de 100 metros (9.58 también en 2009)...

R: "Sé en qué punto estoy, me queda mucho trabajo en los 100 metros. Con los 200 metros es diferente, tengo una conexión especial. Conozco esta carrera desde que tenía 13 años, conozco esa curva, esa recta, cada metro. En los 100 metros todavía necesito mejorar para pensar en un récord. En los 200 metros simplemente tengo que mejorar en la primera mitad y ese sueño podrá hacerse realidad".

