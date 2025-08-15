Lyles contra Thompson: ensayo general en Polonia a un mes del Mundial

A poco menos de un mes para el Mundial de atletismo de Tokio (13-21 septiembre), el estadounidense Noah Lyles y el jamaicano Kishane Thompson protagonizan el sábado un duelo apasionante en los 100 metros de la reunión de la Liga de Diamante de Silesia, en Chorzow (Polonia).

Será la primera vez que ambos se enfrenten desde la final olímpica del año pasado en París, que se decidió por apenas cinco milésimas de segundo en favor de Lyles ante un Thompson que tuvo que conformarse con una plata amarga.

En Tokio, los dos llegarán como principales favoritos al título mundial, que Lyles pondrá en juego.

El velocista estadounidense apenas ha corrido en los 100 metros esta temporada y su última carrera en Europa, en julio en Londres, se saldó con una derrota ante otro jamaicano, Oblique Seville, ausente en la carrera del sábado.

Thompson es el hombre que más rápido ha corrido este año en la línea recta, con un crono de 9,75, cuatro centésimas de segundo por delante del estadounidense Kenneth Bednarek (9,79), otro candidato al triunfo en Polonia.

Richardson, tras la tempestad

Otro participante en esa carrera estelar de los 100 metros masculinos es el estadounidense Christian Coleman, campeón mundial en 2019 y que fue recientemente empujado en el aeropuerto de Seattle-Tacoma por su novia, la también atleta Sha'Carri Richardson, igualmente presente en la lista de participantes en esta reunión de Silesia.

Richardson fue detenida por violencia doméstica por ese empujón. Días después pudo participar en el campeonato estadounidense de atletismo en Oregón y pidió disculpas a Coleman, que no presentó cargos.

En Polonia, la principal rival de Richardson, vigente campeona mundial de 100 metros, será su compatriota Melissa Jefferson-Wooden, que con 10,65 se proclamó recientemente campeona de Estados Unidos y firmó el mejor crono de lo que va de temporada en su prueba.

Duplantis y Kipyegon: objetivo récord

Chorzow puede ser también escenario de nuevos récords mundiales.

En el salto con garrocha, Armand Duplantis logró su decimotercera plusmarca mundial esta misma semana en Budapest, elevando su marca a 6,29 metros.

Una vez más, el prodigio sueco combatirá contra sus propias límites en una prueba donde reina de manera absoluta.

"Simplemente, amo competir. No importa cuántas veces pueda batir el récord del mundo.

“En el deporte, tienes que demostrarlo cada día, nadie te da nada”, comentó ‘Mondo’ este jueves.

Por su parte, la keniana Faith Kipyegon también aspira a una plusmarca mundial.

En julio mejoró su récord del mundo de 1500 metros (3:48.68) y en Polonia aspira a quebrar el de 3000 metros, una disciplina que no forma parte del programa olímpico o de los Mundiales.

Paulino y Naser, cara a cara

En los 400 metros, la dominicana Marileidy Paulino, vigente campeona olímpica y mundial de la prueba, es la favorita a la victoria.

La ‘Gacela’, ya ganadora este año en dos citas de la Liga de Diamante (París y Mónaco), tendrá como principal adversaria a la bahreiní Salwa Eid Naser, la más rápida de este año en la vuelta de pista (48.67).

No estará en Polonia la otra gran aspirante al título mundial en Tokio, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone.

En esa misma carrera tomará parte otra atleta latinoamericana, la chilena Martina Weil.

También habrá presencia del atletismo latinoamericano en los 400 metros vallas, con la panameña Gianna Woodruff, en una prueba donde el gran nombre es el de la neerlandesa Femke Bol.