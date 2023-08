El estadounidense Noah Lyles se convirtió en el primer atleta desde Usain Bolt en conseguir el doblete de la velocidad masculina en un mismo Mundial, ganando la carrera de 200 metros cinco días después de llevarse la de 100 metros. Fue este viernes en Budapest, en un día en el que la venezolana Yulimar Rojas sumó su cuarto oro seguido en el triple salto.

El otro gran nombre del día en la capital húngara fue el de la jamaicana Shericka Jackson, que con el segundo mejor crono de la historia en los 200 metros (21.41) revalidó su título mundial y se aproximó a siete centésimas del mítico récord de la estadounidense Florence Griffith-Joyner (21.34 en 1988).

A sus 26 años, Noah Lyles lo ha conseguido. Desde Pekín-2015 no había un atleta en el Mundial que firmara el doblete 100-200 metros en la velocidad masculina, lo que le convierte de facto en un digno heredero del legado de Bolt.

Lyles, desde ahora tres veces campeón de la prueba de manera consecutiva, se impuso con un tiempo de 19 segundos y 52 centésimas. Otro estadounidense, el joven Erriyon Knighton (19.75, plata), y el botsuano Letsile Tebogo (19.81, bronce) completaron el podio de esta final.

Lyles, cuya mejor marca personal es de 19.31 y que esta temporada había corrido en julio en 19.47, quedó todavía a distancia de uno de los objetivos que se ha fijado, batir algún día el récord mundial de Bolt en esta distancia, los 19.19 que siguen vigentes desde el Mundial de Berlín-2009.

En los 200 metros femeninos no pudo haber doblete, ya que la ganadora de los 100 metros, la estadounidense Sha'Carri Richardson, fue bronce (21.92), por detrás de su compatriota Gabby Thomas (21.81, plata) y sobre todo de la campeona, la jamaicana Shericka Jackson (29 años), que con su 21.41 firmó una actuación espectacular.

La jamaicana, plata en los 100 metros de Budapest-2023, consigue una décima medalla en Mundiales, repartidas entre cuatro ediciones y en cinco disciplinas distintas (100, 200, 400, 4x100 y 4x400 metros).

- Emoción hasta el final -

Con mucho sufrimiento consiguió su cuarto oro seguido la venezolana Yulimar Rojas, poco acostumbrada a pasarlo tan mal en las grandes citas: su sexto y último intento le permitió llegar a 15,08 metros y ponerse primero, cuando era octava antes de sus zancadas.

Adelantó así a la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, que fue plata con 15,00 metros y a la cubana Leyanis Pérez, que fue bronce con 14,96 metros.

Antes de ese sexto salto salvador, Rojas había tenido tres nulos y dos distancias muy cortas para sus estándares habituales (14,33 y 14,26 metros).

"No lo he logrado como quería, no he quedado satisfecha del todo con la marca, pero solo el hecho de poder revalidar y poder hacerlo de la forma que lo hice, en el último salto, ya me hace muy feliz", dijo tras su victoria con alivio.

La estrella venezolana se quedó en cualquier caso muy lejos de aspirar a su récord mundial (15,74 metros bajo techo) o de su mejor marca al aire libre (15,67 m), pero cumplió la misión de añadir un oro más a su colección, después de los logrados de manera consecutiva en Londres en 2017, en Doha en 2019 y en Eugene (Estados Unidos) en 2022.

A ello añade tres títulos mundiales bajo techo y, sobre todo, el oro olímpico de Tokio en 2021 y la plusmarca mundial, que le confirma como la reina absoluta de su disciplina.

Estuvo a punto de haber un segundo oro consecutivo para el atletismo latinoamericano en la velada del viernes en Budapest, pero la colombiana Flor Ruiz vio cómo se le escapaba de las manos 'in extremis', teniendo que conformarse con la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina.

Ruiz, de 32 años, no entraba en los pronósticos de favoritas pero ya en su primer lanzamiento envió la jabalina a 65,47 metros, estableciendo un nuevo récord sudamericano.

Se mantuvo primera hasta el sexto y último intento, cuando la japonesa Haruka Kitaguchi le superó (66,73 metros).

