Lyles, Tebogo y Ogando a la final mundial de 200 m; Gout Gout, eliminado

No hubo milagro para el adolescente australiano de 17 años Gout Gout, eliminado este jueves en semifinales en los 200 metros del Mundial de Tokio, donde el más rápido fue el estadounidense Noah Lyles, con 19.51.

El joven al que se presenta como la futura estrella de la velocidad fue cuarto (20.36) en la segunda semifinal, donde uno de los clasificados al terminar segundo fue el botsuano Letsile Tebogo (19.95), campeón olímpico de la distancia.

Pero si uno de los competidores se mostró convincente fue Noah Lyles, que aspirará el viernes a un cuarto oro mundial consecutivo en esta distancia y que fue el más rápido del global de las semifinales con su crono de 19.51, que se convierte en la mejor marca mundial de esta temporada.

También sellaron su pase con buenas sensaciones otros dos aspirantes al podio, el jamaicano Bryan Levell (19.78) y el también estadounidense Kenny Bednarek (19.80).

El único representante latinoamericano en la final de la media vuelta de pista será el dominicano Alexander Ogando, quinto en la final olímpica del año pasado en esta distancia y que selló su boleto siendo segundo de la primera semifinal, con un tiempo de 19.98.

