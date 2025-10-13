Lyles y McLaughlin-Levrone, nominados a atletas del año
El estadounidense Noah Lyles, doblemente coronado en los recientes Mundiales de Tokio, en los 200 m
El estadounidense Noah Lyles, doblemente coronado en los recientes Mundiales de Tokio, en los 200 m y el relevo 4x100 m, y su compatriota Sydney McLaughlin-Levrone, la reina de los 400 m, figuran entre los nominados al título de mejor atleta del año, según la lista revelada este lunes por World Athletics.
Lyles, campeón olímpico en París en los 100 m, pero que no había sido seleccionado el año pasado entre los dos últimos finalistas para este premio, figura en una lista de cinco candidatos.
El francés Jimmy Gressier, coronado campeón mundial de los 10.000 m en Tokio, y el estadounidense Rai Benjamin, ganador en los 400 m vallas, también forman parte de los nominados.
Entre las mujeres, las estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden, con sus tres títulos obtenidos en Tokio, 100 m, 200 m y relevo 4x100 m, y Sydney McLaughlin-Levrone, con dos medallas de oro en individual y en el relevo 4x400, se perfilan como favoritas.
McLaughlin-Levrone, ya doble campeona olímpica (2021-2024), se convirtió en Tokio en la primera mujer en bajar de los 48 segundos en los 400 m en 40 años.
Las votaciones están abiertas en las redes sociales de la instancia mundial (X, Facebook e Instagram) hasta el 19 de octubre.
Los nombres de los dos finalistas en categoría masculina y femenina se anunciarán el 2 de noviembre.
cto/cyj/pm/mcd
