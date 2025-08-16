Lyles y Richardson siembran dudas en Polonia a menos de un mes del Mundial

Las estrellas estadounidenses del esprint Noah Lyles y Sha'Carri Richardson, campeones mundiales de 100 metros hace dos años en Budapest, fueron derrotados este sábado en la reunión de la Liga de Diamante de Silesia, en Polonia, a menos de un mes del Mundial de atletismo de Tokio (13-21 septiembre).

Lyles se veía las caras con Kishane Thompson por primera vez desde los Juegos Olímpicos de París, donde el estadounidense se quedó con el oro por apenas cinco milésimas de segundo sobre el jamaicano, que se cobró una pequeña revancha.

Thompson acabó esta vez la línea recta con un crono de 9.87, tres centésimas por delante de Lyles (9.90), mientras que el también estadounidense Kenneth Bednarek fue tercero (9.96).

"Todo bien. Mi trabajo es hacer mi trabajo", sonrió Thompson. "Sinceramente, yo compito contra mí mismo", apuntó.

Lyles ya había perdido la carrera de 100 metros en su anterior presencia este año en la Liga de Diamante, en julio en Londres ante otro jamaicano, Oblique Seville.

"Cuanto más corro, mejor estoy. Estoy más motivado cada día, voy bien.

“Necesito seguir compitiendo”, relativizó Lyles sobre su derrota del sábado, apuntando que su plan es llegar al máximo de forma a Tokio.

Jefferson-Wooden sigue brillando

En los 100 metros femeninos se esperaba especialmente la presencia de Sha’Carri Richardson, recientemente detenida por violencia doméstica tras empujar a su novio, el también atleta Christian Coleman, en un aeropuerto.

Richardson acabó lejos de la victoria en Polonia, sexta con un crono de 11 segundos y 5 centésimas, en una prueba ganada por su compatriota Melissa Jefferson-Wooden (10.66).

Esa última, bronce olímpico el año pasado en París, ganó recientemente el campeonato de su país con un crono de 10.65, el mejor del mundo en lo que va de temporada.

Segunda en la carrera quedó la jamaicana Tia Clayton (10.82) y tercera la marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith (10.87).

Duplantis y Kipyegon, sin récord

Los dos principales aspirantes a batir récords mundiales en Silesia, el sueco Armand Duplantis (salto con garrocha) y el keniano Faith Kipyegon (3000 metros), ganaron pero sin conseguir plusmarcas.

Kipyegon se impuso con 8:07.04 en esos 3000 metros, una prueba que no forma parte del programa de los Juegos Olímpicos y los Mundiales, mientras que Duplantis se llevó el triunfo con 6,10 metros.

El prodigio sueco, que el martes había batido en Budapest su récord mundial al volar por encima de la barra de 6,29 metros, se quedó esta vez sin intentar superar la de 6,30 metros.

Paulino derrota a Naser

Otro de los duelos más esperados de la velada era el de los 400 metros femeninos, donde la dominicana Marileidy Paulino, vigente campeona olímpica y mundial, venció a su gran rival bareiní, Salwa Eid Naser.

La ‘Gacela’ terminó en 49 segundos y 18 centésimas, nueve centésimas por delante de Naser (49.27).

Es la tercera reunión de la Liga de Diamante que Paulino gana este año, después de París y Mónaco.

Naser sigue ostentando la mejor marca mundial de esta temporada con 48.67, por delante de Paulino (48.81).

La otra gran aspirante al título mundial en Tokio en los 400 metros, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, no participó en esta carrera en Polonia.

En otras pruebas de esta reunión destacaron las victorias del noruego Karsten Warholm (46.28) y de la neerlandesa Femke Bol (51.91) en los 400 metros vallas.