Lyles y Thompson se citan en la final mundial de los 100 metros

El campeón olímpico y mundial de los 100 metros, el estadounidense Noah Lyles, y el principal aspirante a desbancarle, el jamaicano Kishane Thompson, superaron las semifinales y se citaron para la final de este mismo domingo en Tokio (13:20 GMT).

Lyles se impuso en la primera semifinal con un crono de 9 segundos y 92 centésimas, a pesar de una salida mejorable.

La segunda semifinal fue un equilibrado pulso entre Kishane Thompson y el estadounidense Kenny Bednarek, ambos con 9.85.

La final contará también con otros candidatos al podio, el jamaicano Oblique Seville (9.86) y el campeón olímpico botsuano de 200 metros, Letsile Tebogo (9.94).

No estará sin embargo en la final el italiano Marcell Jacobs (10.16), el hombre que sorprendió al mundo en esa misma pista del estadio Nacional al ganar la final olímpica de 100 metros en 2021.

aco-dr/mcd