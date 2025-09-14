Lyles y Thompson se citan en la final mundial de los 100 metros
El campeón olímpico y mundial de los 100 metros, el estadounidense Noah Lyles, y el principal aspira
- 1 minuto de lectura'
El campeón olímpico y mundial de los 100 metros, el estadounidense Noah Lyles, y el principal aspirante a desbancarle, el jamaicano Kishane Thompson, superaron las semifinales y se citaron para la final de este mismo domingo en Tokio (13:20 GMT).
Lyles se impuso en la primera semifinal con un crono de 9 segundos y 92 centésimas, a pesar de una salida mejorable.
La segunda semifinal fue un equilibrado pulso entre Kishane Thompson y el estadounidense Kenny Bednarek, ambos con 9.85.
La final contará también con otros candidatos al podio, el jamaicano Oblique Seville (9.86) y el campeón olímpico botsuano de 200 metros, Letsile Tebogo (9.94).
No estará sin embargo en la final el italiano Marcell Jacobs (10.16), el hombre que sorprendió al mundo en esa misma pista del estadio Nacional al ganar la final olímpica de 100 metros en 2021.
aco-dr/mcd
Otras noticias de Juegos Olímpicos
- 1
Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
- 2
Hubo una explosión en un bar de Madrid y 25 personas resultaron heridas
- 3
Un bólido con forma de “bola de fuego” cruzó el cielo en Buenos Aires, La Pampa y Río Negro
- 4
Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”