Lyon ficha a Satriano y lo cede al Getafe

El Lyon anunció este viernes que activó la opción de compra de cinco millones de euros (US$5,8 millones) para fichar al atacante uruguayo Martín Satriano, que irá cedido al Getafe español hasta final de temporada.

Satriano jugó en la primera parte de la temporada en el Lyon como cedido por el Lens, en un acuerdo que incluía esa cláusula de opción de compra.

A la cantidad de la misma podría añadirse una bonificación para el Lens, que puede ascender hasta un millón de euros (US$1,15 millones), además de un 10% sobre una eventual plusvalía futura.

Satriano, de 24 años, se une inmediatamente al Getafe en préstamo. El equipo madrileño tiene a su vez una opción de compra que fue fijada en 6,5 millones de euros (US$7,5 millones).

El delantero uruguayo participó en diecinueve partidos esta temporada con el Lyon, entre todas las competiciones, y marcó tres tantos, dos de ellos ante el Nantes en el mismo partido.

El Getafe está actualmente en la zona media de la tabla en LaLiga española, en el duodécimo puesto, aunque solo con cuatro puntos sobre los puestos de descenso.