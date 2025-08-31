Lyon se instala en lo alto y acerca al Marsella a una crisis

El Lyon, en superioridad numérica durante una hora, logró la victoria ante el Olympique de Marsella (1-0) con un gol en propia del argentino Leonardo Balerdi en el tramo final del partido, este domingo en el cierre de la 3ª fecha de la Ligue 1.

Luego de un penal anulado por el VAR (22), dos goles anulados (28, 45+6) y la roja al defensor inglés CJ Egan-Riley por su dura entrada sobre Malick Fofana (29), los lioneses tuvieron que esperar al minuto 87 y a ese gol en propia puerta del defensor Leonardo Balerdi para llevarse tres puntos con los que se encaraman al coliderato junto al París Saint-Germain, con pleno de victorias.

Despedida de Mikautadze

Privado de George Mikautadze, fichado el sábado por el Villarreal por imperativos financieros más que deportivos del club galo, el Lyon jugó este domingo sin delantero centro.

El georgiano, presente en un palco, fue aclamado por el público lionés.

El Marsella (10º) de Roberto De Zerbi, por su parte, vivió una noche complicada en el Groupama Stadium y no queda lejos de verse inmerso en una crisis con esta segunda derrota en tres partidos ligueros.

Sacudido por el caso Rabiot, el Marsella se ha visto afectado en el plano deportivo a la espera de un desenlace del dossier del internacional francés.

El club busca salida para el ex centrocampista del PSG y de la Juventus, después de que llegase a las manos con un compañero, Jonathan Rowe, al término de la derrota en Rennes (1-0) el 15 de agosto.

Según la prensa italiana este domingo, hay acuerdo entre Marsella y AC Milan para el pase del jugador al equipo lombardo.

Horas antes, el París FC cosechó su primera victoria en su regreso a la Ligue 1, 46 años después, en casa contra el Metz (3-2).

Por detrás en el marcador luego de un remate de volea de Sadibou Sané (22), que sería expulsado en el minuto 80, los parisinos remontaron con un doblete del argelino Ilan Kebbal (45+3 de penal, 52).

Victorias de París FC y Mónaco

El nigeriano Moses Simon firmó el 3-2 en el 67, trece minutos después de que Boubacar Traoré estableciese el 2-2 (54).

En presencia en el estadio Jean Bouin de Jürgen Klopp y Mario Gomez, responsables futbolísticos del grupo Red Bull, que posee el 15% del club de la capital francesa, el París FC estrenó su casillero de puntos y salió de la zona de descenso directo para ocupar el puesto 16º, de play-off.

También ganó este domingo el Mónaco, ante el Estrasburgo (3-2), aunque con más sufrimiento del esperado luego de llegar a los últimos 20 minutos de partido con un 2-0 a favor. El equipo de Alsacia logró empatar en tres minutos (73, 76) pero el delantero japonés Takumi Minamino (90+6) dejó los tres puntos en el Principado.

El Mónaco es cuarto en la tabla con dos victorias y una derrota.

Su DT, Adi Hütter, se mostró "satisfecho con la victoria", aunque reconoció que su equipo "no envió una buena señal". "Tenemos que matar el partido.

Con 3-0 es muy difícil para el rival meterse en el partido, pero un 2-0 es peligroso.

El técnico austríaco incidió en que su equipo, que disputará la Liga de Campeones, aún debe mejorar. "A veces demostramos ser un muy buen equipo, pero en algunos tramos no lo mostramos en absoluto. Aún tenemos que mejorar mucho", aseguró.

