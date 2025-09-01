Lyon traspasa a Mikautadze al Villarreal y se hace con Satriano

El atacante internacional georgiano Georges Mikautadze, hasta ahora en el Lyon, fue traspasado al Villarreal mientras que el delantero uruguayo Martín Satriano llegará en su lugar, cedido por el Lens.

Por Mikautadze, el Lyon recibirá 36 millones de euros (US$42,1 millones), anunció el club francés este lunes.

Cinco millones de euros de esa cantidad son en concepto de bonificaciones. Podría añadirse además un interés del 10% respecto a la plusvalía de una eventual futura operación, precisó el equipo francés en su comunicado.

En el caso de Satriano, de 24 años, la cesión hace pagar al Lyon un millón de euros y si el equipo ejerce luego una opción de compra tendrá que desembolsar 5 millones (US$5,8 millones) al Lens.

El Villarreal anunció por su parte que el contrato de Mikautadze es por seis años, hasta junio de 2031.

Mikautadze, de 24 años y nacido en Lyon, comenzó su formación en el club de su ciudad pero no fue conservado por la entidad cuando tenía 15 años.

Fue luego a dos clubes franceses, el Saint-Priest (2015-2017) y el Metz (2017), donde se dio a conocer.

Tras jugar en el Seraing belga (2020-2022) y el Ajax de Ámsterdam (2023-2024) fue fichado por el Lyon en julio de 2024 por 18,5 millones de euros y un contrato hasta 2028.

Su traspaso se inscribe dentro de la necesidad del Lyon de reducir su masa salarial antes del cierre del mercado este lunes.

Mikautadze se unirá a sus nuevos compañeros del Submarino Amarillo después de jugar con Georgia en la ventana de partidos internacionales que comienza esta semana.

El Villarreal, que jugará este curso la Liga de Campeones europea, ha tenido un buen arranque en LaLiga española, con dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas.

Martín Satriano, por su parte, se formó en el Nacional de Montevideo antes de pasar al Inter de Milán, que le cedió al Empoli y el Brest, desde donde arribó al Lens a mediados de 2024.

fjt/lv/dr/raa/