Lyon vence al Brest y entra en la zona Champions

El Lyon cumplió en su duelo ante el Brest, al que superó 2-1 este domingo en el cierre de la 18ª jornada de la Ligue 1, y entró en la zona de Liga de Campeones.

Con 33 puntos, los lioneses suben al cuarto lugar de la clasificación, ahora con un punto más que el Lille (5º), derrotado el viernes 3-0 por el líder París Saint-Germain.

El Rennes, sexto, queda a dos puntos de los lioneses tras sufrir para empatar 1-1 en casa contra Le Havre este domingo.

Para el Lyon se trata de una sexta victoria consecutiva, teniendo en cuenta todas las competiciones, y el festejo perfecto para el décimo aniversario de su estadio de Décines-Charpieu.

El Brest había quedado muy herido por la expulsión en el minuto 19 de Romain Del Castillo por una acción sobre el argentino Nicolás Tagliafico.

Es el segundo partido seguido en el que Tagliafico motiva la expulsión de un rival, después de la de Mamadou Coulibaly (Mónaco).

Pese a la ventaja numérica, el Lyon tuvo problemas ante el orden defensivo de los bretones.

Abrió el marcador el checo Pavel Sulc en el 41 y el brasileño Abner Vinicius, asistido por su compatriota recién llegado Endrick, puso el segundo en el 45+2.

El Brest inquietó en los instantes finales al acortar la desventaja en el 87, pero los tres puntos se quedaron en casa y el Lyon confirma su buen momento.

Por su parte, el Metz sigue hundido como colista y este domingo perdió 2-1 en Estrasburgo (7º).