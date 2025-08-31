LA NACION

Lyon vence al Marsella con gol en propia puerta del argentino Balerdi

El Lyon, en superioridad numérica durante una hora, logró la victoria ante el Olympique de Marsella

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Lyon vence al Marsella con gol en propia puerta del argentino Balerdi
Lyon vence al Marsella con gol en propia puerta del argentino Balerdi

El Lyon, en superioridad numérica durante una hora, logró la victoria ante el Olympique de Marsella (1-0) con un gol en propia del argentino Leonardo Balerdi en el tramo final del partido, este domingo en el cierre de la 3ª fecha de la Ligue 1.

Luego de un penal anulado por el VAR (22), dos goles anulados (28, 45+6) y la roja a CJ Egan-Riley por su dura entrada sobre Malick Fofana (29), los lioneses tuvieron que esperar al minuto 87 y a ese gol en propia puerta del defensor Leonardo Balerdi para llevarse tres puntos con los que se encaraman al coliderato junto al París Saint-Germain, con pleno de victorias.

El Marsella (10º) de Roberto De Zerbi vivió una noche complicada en el Groupama Stadium y no queda lejos de verse inmerso en una crisis con esta segunda derrota en tres partidos ligueros.

lle/iga/dr

LA NACION
Más leídas
  1. El restaurante en medio del Atlántico que nació de una charla entre un argentino y un portugués
    1

    “Nadie sabe qué va a comer”: el restaurante en medio del Atlántico que nació de una charla entre un argentino y un portugués

  2. Colapinto, muy cerca del primer punto: una estrategia que no lo ayudó y el tapón de Gasly
    2

    Colapinto rescató en Zandvoort al modelo 2024 de Franco y consiguió su mejor resultado para Alpine

  3. Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto
    3

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto

  4. Un exdiputado quiso cruzar la frontera con una caja de balas sin declarar
    4

    Escándalo en Chile: un exdiputado quiso cruzar la frontera con una caja de balas sin declarar

Cargando banners ...