Lyon vence al Marsella con gol en propia puerta del argentino Balerdi

El Lyon, en superioridad numérica durante una hora, logró la victoria ante el Olympique de Marsella (1-0) con un gol en propia del argentino Leonardo Balerdi en el tramo final del partido, este domingo en el cierre de la 3ª fecha de la Ligue 1.

Luego de un penal anulado por el VAR (22), dos goles anulados (28, 45+6) y la roja a CJ Egan-Riley por su dura entrada sobre Malick Fofana (29), los lioneses tuvieron que esperar al minuto 87 y a ese gol en propia puerta del defensor Leonardo Balerdi para llevarse tres puntos con los que se encaraman al coliderato junto al París Saint-Germain, con pleno de victorias.

El Marsella (10º) de Roberto De Zerbi vivió una noche complicada en el Groupama Stadium y no queda lejos de verse inmerso en una crisis con esta segunda derrota en tres partidos ligueros.

lle/iga/dr