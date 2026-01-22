Lyon y Aston Villa aseguran su pase a octavos en la Europa League

La Europa League conoció este jueves, en su séptima jornada, a los dos primeros equipos clasificados a los octavos de final, el Lyon y el Aston Villa, que vencieron 1-0 en sus respectivas visitas de este jueves a Young Boys y Fenerbahçe.

Con 18 puntos, ambos ocupan las dos primeras posiciones, con los franceses delante de los ingleses por una mejor diferencia de goles (+11 contra +7).

Tienen ya seguro acabar entre los ocho primeros de la clasificación, lo que les da boleto directo a la siguiente ronda sin necesidad de jugar el play-off de repesca, reservado para los que finalicen entre el 9º y el 24º lugar, siguiendo el modelo usado también en la Liga de Campeones desde la pasada temporada.

En su triunfo en Berna y sin poder contar en esta fase todavía con su nueva figura brasileña Endrick, el Lyon se impuso con un tanto del inglés Ainsley Maitland-Niles, mientras que la victoria del Aston Villa en Estambul fue con un gol de Jadon Sancho.

El Midtjylland danés (ahora 4º) dejó escapar la victoria en el 90+10, cuando recibió un gol que le hizo empatar 3-3 con el Brann noruego. Ello le impidió lograr también su clasificación aunque, con 16 puntos, tendrá un panorama muy favorable para lograrlo en la última jornada, igual que el Friburgo alemán (3º, 17 puntos), que venció 1-0 al Maccabi Tel Aviv.

Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini perdió 2-0 en su visita al PAOK Salónica y queda sexto, frenado en los 14 puntos, a la espera del resto de partidos del día para saber si abandona el codiciado Top 8 en esta penúltima jornada.