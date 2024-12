Mabppé sale de su silencio y asegura no estar concernido por caso de violación en Suecia

En plena tormenta dentro y fuera de las canchas, Kylian Mbappé rompió este domingo su silencio con una entrevista en Canal+ en la que aseguró que la investigación por una supuesta violación en Suecia no le "concierne".

El delantero del Real Madrid, muy criticado desde su llegada al Santiago Bernabéu el pasado verano boreal por su escaso rendimiento y las múltiples ocasiones de gol que falla, no había realizado declaraciones desde el inicio de la temporada y se perdió las últimas dos concentraciones de la selección francesa.

Preguntado durante la entrevista de más de 50 minutos de duración en el programa 'Clique' de Canal+ por el caso de supuesta violación durante una estancia en Estocolmo, Mbappé negó su implicación.

"Me sorprendió (...) Son cosas que llegan de improviso y no ves venir. Yo no he recibido nada, ninguna convocatoria. He leído lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no ha dicho nada. No me concierne", explicó el jugador del Real Madrid y capitán de la selección francesa, que no se había expresado hasta el momento sobre ese caso que estalló en octubre.

La fiscalía sueca anunció el 15 de octubre la apertura de una investigación por presunta violación tras la estancia de Mbappé y de un grupo de amigos una semana antes en Estocolmo, sin citar nombres, aunque medios suecos afirmaron que el futbolista francés se hallaba en el centro de las investigaciones.

La abogada del capitán de la selección francesa aseguró ese mismo día desconocer si la investigación abierta en Estocolmo por violación implica directamente al futbolista como informaron los diarios suecos Aftonbladet y Expressen.

Medios franceses publicaron entonces que el delantero habría mantenido "relaciones sexuales" con una mujer de "manera consentida".

Interrogado por una eventual convocatoria de la justicia sueca, la estrella y capitán de los 'Bleus', que aseguró "no tener idea" de la identidad de la denunciante, indicó: "Si la justicia me convoca, iré. Así de simple".

Coincidiendo con un parón internacional y con el hecho de no haber sido convocado por el seleccionador galo Didier Deschamps, "tuve cinco días libres y decidí marchar".

- "Mi amor por los 'Bleus' no ha cambiado" -

"Debía ir a otro sitio, pero el entrenador me dijo que fuera a un lugar menos expuesto. Antes de salir (de Estocolmo), salió esa fotografía mía saliendo de un restaurante".

Por otro lado, el astro francés, que se perdió las dos últimas convocatorias de los 'Bleus', reafirmó su "amor por la selección francesa", un sentimiento que "no ha cambiado".

"La selección francesa siempre fue el grado máximo en el fútbol. Mi amor por la selección no ha cambiado. Sí, la extraño, porque hace mucho que no estoy" con los 'Bleus'", declaró Mbappé.

También se mostró "muy feliz" por los meses que lleva en Madrid, negando que esté pasando por una especie de depresión por sus problemas dentro y fuera del terreno de juego.

kn/alh/iga-mcd

AFP