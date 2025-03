Mac Jones finalmente se unirá a los 49ers, según fuente AP

SANTA CLARA, California (AP) — El quarterback Mac Jones finalmente se unirá a los 49ers de San Francisco cuatro años después de que el equipo casi lo seleccionó en la tercera posición del draft.

Jones acordó un contrato de dos años para unirse a los Niners, según le informó a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo la noche del miércoles. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

NFL Network fue el primero en informar sobre el acuerdo e indicó que era por siete millones de dólares, de los cuales cinco millones garantizados y un valor máximo de 11,5 millones de dólares.

Jones y San Francisco estuvieron estrechamente vinculados en la previa del draft de 2021, después de que los Niners intercambiaran tres selecciones de primera ronda para obtener la tercera selección general. El entrenador Kyle Shanahan buscaba seleccionar a un quarterback franquicia y debatía entre Jones y Trey Lance antes de que San Francisco finalmente optara por Lance.

La decisión resultó contraproducente, ya que Lance tuvo dificultades para mantenerse saludable y adaptarse al sistema de Shanahan. Solo fue titular cuatro veces en dos temporadas antes de ser intercambiado a Dallas por una selección de cuarta ronda en agosto de 2023. Perdió el puesto de titular frente a Brock Purdy, quien fue seleccionado en la séptima ronda de 2022.

Purdy se ha establecido firmemente como el titular en San Francisco y ahora Jones tiene la oportunidad de entrar como suplente.

Jones tuvo un inicio rápido en su carrera, ayudando a Nueva Inglaterra a llegar a los playoffs en su temporada de novato. Pero retrocedió al año siguiente después de que el coordinador ofensivo Josh McDaniels se fue, y fue reemplazado como titular en 2023.

Los Patriots lo enviaron a Jacksonville en marzo del año pasado y fue titular en siete partidos para los Jaguars, lanzando ocho pases de touchdown y ocho intercepciones.

Jones ha realizado 49 aperturas en su carrera, con un índice de pasador de 84.9, 54 pases de anotación, 44 intercepciones y un promedio de 6,6 yardas por intento.

Los Niners buscaban un suplente para Purdy después de que Joshua Dobbs se fuera en la agencia libre para unirse a Nueva Inglaterra. Brandon Allen también es agente libre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.