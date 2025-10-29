Macallan y Mandarin Oriental Ritz se unen para ofrecer alta gastronomía, mixología y experiencias

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La destilería escocesa The Macallan recala en el Oriental Ritz, Madrid con The Macallan Decoding Madrid Week, una experiencia única y efímera que tendrá lugar del 17 al 23 de noviembre, donde se unirán alta gastronomía, mixología, música y experiencias sensoriales, según informa en un comunicado.

En concreto, un evento en el que se mostrará la nueva imagen de sus colecciones permanentes Double Cask y Sherry Oak, que presentan una nueva identidad visual, creada por el reconocido diseñador David Carson. Los nuevos diseños combinan la artesanía y el legado de la centenaria destilería con una visión de futuro y que buscan ofrecer una perspectiva renovada y moderna de la destilería.

De esta forma, del 17 al 23 de noviembre, el Hotel Mandarin Oriental Ritz, Madrid se convertirá en el escenario de esta experiencia multisensorial, donde el whisky escocés será la estrella. Una semana para adentrarse en el universo de la firma escocesa, guiados por sus embajadores, quienes desvelarán los secretos de este espirituoso en catas, trilogías de degustaciones, una nueva carta de cócteles, sesiones de djs y talleres de aromas.

MENÚ ÚNICO DE QUIQUE DACOSTA EN DEESSA

No obstante, la estrella de esta cita es el 'Menú Legado', que se servirá en el restaurante del hotel con dos estrellas Michelin, Deessa, diseñado por Quique Dacosta, que fusiona la cultura mediterránea, el producto español de lujo, la tradición de las Highlands escocesas y el espíritu jerezano de The Macallan.

Una propuesta que se desarrolla en ocho pases y que está inspirada en el carácter del whisky escocés, en el que cada plato armoniza con una de sus referencias más reconocidas, Double Cask 12, 15 y 18 y Sherry Oak 12 y 18, recorriendo así el universo de la icónica firma escocesa, y donde tampoco faltan los vinos de Valdespino.

Esta semana completa su propuesta con catas de sus referencias más icónicas, talleres de aromas y whisky de la mano de los artesanos de Eleven People, mixología de autor liderada por el equipo de Pictura, el espacio dedicado a la coctelería del Ritz, con una nueva carta de referencias y maridajes y sets de DJ.

"Invitamos a los amantes del whisky de España a mirar con otros ojos y redescubrir esta firma que han conocido durante años, a través de una mirada más personal con un toque de narrativa", ha señalado la manager de The Macallan en España, Conchi Serrano.