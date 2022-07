Macao reabre los casinos entre dudas sobre su capacidad operativa

Macao ha reabierto este fin de semana sus casinos tras un cierre de casi dos semanas y perspectivas sombrías sobre la reanudación de sus actividades.

Si bien no existe una guía oficial sobre la capacidad operativa de los casinos durante el período inicial de reanudación, es probable que no abran muchas mesas debido a la falta de clientes, estima Stephen Lau, presidente de Power of the Macao Gaming Association, representante de los trabajadores, a Bloomberg.

El reinicio puede hacer poco para evitar que los seis operadores de casinos con licencia de Macao gasten millones de dólares en efectivo todos los días, ya que la suspensión de China de los viajes libres de cuarentena desalienta a los visitantes de la mayor fuente de turismo del enclave.

Las rondas de pruebas masivas y los confinamientos han ayudado a frenar la transmisión local del virus, pero las autoridades de la ciudad insisten en que las infecciones deben rozar el cero para reforzar sus peticiones a China para que reabra la frontera.

Macao ha informado este sábado, en este sentido, de cinco nuevos casos de COVID-19, en comparación con 146 casos en el pico del brote.

Los casinos y otros negocios operarán con condiciones que incluyen limitar el número de personal al 50% de lo normal y la desinfección de los lugares. Las actividades que requieran quitarse las máscaras durante largos períodos de tiempo, como comer, no deben realizarse en el interior a menos que haya una habitación separada para cada persona. Comer en restaurantes sigue prohibido.

El transporte público también ha vuelto a entrar en funcionamiento, con una capacidad de pasajeros limitada al 60%. Los bares, cines, clubes nocturnos y centros comerciales, excepto las tiendas a pie de calle, permanecerán cerrados. La fase inicial de reanudación durará hasta el 29 de julio.

"No veremos ningún turista", ha reconocido Lau. "Al ritmo que van las cosas, es posible que los turistas no regresen hasta mediados o finales de agosto", ha añadido.

Los ingresos del juego de Macao cayeron un 46% en los primeros seis meses de este año. El enclave, el único lugar en China donde los juegos de casino son legales, fue golpeado por repetidos cierres y restricciones de viaje en el continente desde que estallaron los brotes allí en marzo. Macao fue escenario de su propio estallido en junio y entró en confinamiento a partir del 11 de julio.