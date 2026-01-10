Macclesfield, el cuento de hadas que faltaba en la vetusta Copa de Inglaterra

Lo nunca visto: por primera vez un equipo de la sexta categoría, el amateur Macclesfield, eliminó (2-1) a otro de la Premier League en la Copa de Inglaterra, nacida en la temporada 1871-72, para más inri el campeón defensor Crystal Palace.

Como suele ocurrir en la competición más antigua del mundo, el césped hizo desaparecer la diferencia de nivel en este duelo de la tercera ronda entre el 13º de la poderosa Premier League y el 14º de la National League North (la sexta categoría del fútbol inglés).

Dirigido por John Rooney, hermano de la leyenda Wayne Rooney, el club de Cheshire, al sur de Mánchester, abrió el marcador con un libre directo cabeceado por el capitán Paul Dawson (43').

El guardameta argentino del Crystal Palace Walter Benítez volvió a recoger el balón de su portería tras un disparo desviado acrobáticamente con la pierna por Isaac Buckley-Ricketts (60').

Los aficionados locales se vinieron arriba y empezaron a cantar "¡Queremos tres!", pero el tercer gol del partido lo anotó el internacional español Yeremi Pino de falta directa (90') para acortar diferencias.

El equipo londinense, que en mayo derrotó en la final al Manchester City de Pep Guardiola y conquistó el primer título de su historia, ya no tuvo tiempo para forzar el empate.

"No pensaba que fuera posible, pero es la demostración de que todo es posible en un día", declaró Rooney tras la gesta, considerada ya por la prensa inglesa como la mayor sorpresa de la historia de un torneo creado en 1871.

Los 117 puestos que separan a ambos clubes en la pirámide del fútbol inglés son la mayor diferencia superada por un equipo en la historia de la FA Cup.

- Emoción de los hermanos Rooney -

"Me estoy emocionando", dijo el antiguo capitán de la selección inglesa Wayne Rooney, que formó parte del equipo de comentaristas de la BBC durante el partido.

"Ver a mi hermano pequeño, que no lleva mucho como entrenador, ganarle a un equipo de la Premier League... Estoy tan orgulloso", dijo.

Olivier Glasner, técnico del Palace, no encontró "explicación": "en este tipo de partidos, sinceramente, no necesitas tácticas, no necesitas un entrenador. Creo que si simplemente demuestras de lo que eres capaz y tienes un poco de orgullo, entonces rindes de otra manera, pero hoy nos faltó todo".

- En memoria de Ethan McLeod -

El pequeño estadio de Moss Rose fue invadido por la multitud al pitido final.

Para añadir más emoción, en la memoria de todos estaba Ethan McLeod, delantero del equipo fallecido en un accidente de tráfico cuando regresaba de un partido de liga hace menos de un mes.

"Ayer por la noche recibí un bonito mensaje de su padre y pensé en mandárselo a los chicos o decírselo antes del partido, pero no quería añadirles más de presión con todo lo que hemos pasado", dijo John Rooney.

"Así que pensé que lo dejaría para después del partido. También tenemos que ir a verlos (a sus padres). Ha sido un momento realmente duro", añadió.

- Rodri vuelve a marcar -

En los otros partidos de la tercera ronda disputados este sábado el Manchester City se dio un festín en casa (10-1) ante el Exeter (tercera categoría) con hasta nueve goleadores diferentes.

Entre los participantes, la nueva incorporación del City, el ghanés Antoine Semenyo, cuyo fichaje procedente del Bournemouth por unos 75 millones de euros (US$87 millones) se cerró el viernes. Asistió para Rico Lewis y marcó su primer gol.

También festejó el Balón de Oro 2024 Rodri, en busca de ritmo tras un 2025 aciago debido a una grave lesión de rodilla.

El internacional español, con el brazalete de capitán, acertó con un potente disparo lejano para celebrar emocionado y aliviado por empezar a dejar atrás su calvario.

Además el Chelsea ganó 5-1 al Charlton Athletic (2ª) en el debut en el banquillo de Liam Rosenior, mientras que el Aston Villa se impuso 2-1 al Tottenham.