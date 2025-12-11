Machado agradece a "hombres y mujeres que arriesgaron su vida" para que llegara a Oslo

La premio Nobel de la Paz María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, agradeció este jueves a los "hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera viajar a Oslo, tras más de un año en la clandestinidad.

"Quiero aprovechar tu pregunta para dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contártelo, porque ahora mismo no quiero ponerlos en peligro", dijo Machado, durante una rueda con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que recogió en su nombre su hija Ana Corina Sosa.

