Machado confía en que habrá una transición ordenada y elecciones libres en Venezuela

WASHINGTON, 16 ene (Reuters) - La líder opositora María Corina Machado dijo el viernes que confía en que los restos de lo que llamó un "régimen criminal" eventualmente serían desmantelados en Venezuela y que habría una transición ordenada hacia elecciones libres.

Machado habló un día después de reunirse con el presidente Donald Trump, a quien le entregó su Premio Nobel de la Paz. Después del derrocamiento de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas estadounidenses, Trump ha respaldado a antiguos leales al líder socialista, como la presidenta encargada Delcy Rodríguez, para gobernar la nación miembro de la OPEP en lugar de Machado.

El movimiento de Machado es visto por buena parte de la comunidad internacional como ganador de las elecciones de 2024, en las que Maduro es acusado de haberse impuesto de forma fraudulenta.

Desde el ataque relámpago del 3 de enero que derrocó a Maduro, Trump ha priorizado el acceso a las vastas reservas de petróleo de Venezuela y no la restauración de la democracia en el país, además ha dejado en claro que ve al Gobierno actual como la mejor apuesta para mantener el orden.

"Estoy segura de que tendremos una transición ordenada (hacia las elecciones)", dijo Machado en una conferencia de prensa en la Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador con estrechos vínculos con el Gobierno de Trump.

Sin embargo, enfatizó en que es un proceso delicado y complejo que tomaría tiempo en desarrollarse.

Señaló que "esto no tiene nada que ver con la tensión ni con las relaciones entre Delcy Rodríguez y yo", e insistió en que el "régimen criminal" que ha gobernado Venezuela durante años acabaría por desmantelarse. Sin embargo, no dio más detalles sobre cómo ocurriría esto.

Coincidiendo con la visita de Machado a la Casa Blanca el jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, voló a Caracas y se reunió con Rodríguez, en la visita de más alto nivel conocida de Washington desde el derrocamiento de Maduro y otra señal de que las dos partes compiten por obtener el favor del Gobierno de Trump.

Machado elogió a Trump y evitó cualquier crítica directa a su enfoque hacia la Venezuela después de Maduro, que ha frustrado a muchos en la oposición del país.

Machado entregó su medalla Nobel a Trump en la Casa Blanca el jueves, diciendo que la merecía y que era un reconocimiento a lo que ella llamó su compromiso con la libertad del pueblo venezolano. El Instituto Nobel noruego ha dicho que el premio no puede ser transferido, compartido ni revocado.

Trump había hecho campaña abiertamente por el premio antes de que fuera otorgado a Machado el mes pasado, y se quejó amargamente cuando fue desairado.

El mandatario escribió en su plataforma Truth Social que Machado es una "mujer maravillosa que ha pasado por tanto" y que entregarle su Nobel fue "un gesto maravilloso de respeto mutuo".

Posteriormente, la Casa Blanca publicó una foto de Trump y Machado, con el presidente sosteniendo un gran marco dorado con la medalla. (Reporte de Gram Slattery, Julia Symmes Cobb, Susan Heavey, Matt Spetalnick y David Brunnstrom. Editado en español por Javier Leira)