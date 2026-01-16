Machado confía en una transición ordenada en Venezuela y en unas eventuales elecciones

WASHINGTON, 16 ene (Reuters) - La líder opositora María Corina Machado dijo el viernes que confía en que habrá una transición ordenada en Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y que finalmente habrá elecciones libres y justas.

En una rueda de prensa que tuvo lugar un día después de entregar su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Machado también dijo que insistió en su reunión con el mandatario en regresar a Venezuela lo antes posible. (Reporte de Gram Slattery, Julia Symmes Cobb, Susan Heavey, Matt Spetalnick y David Brunnstrom. Editado en español por Javier Leira)